Els Mossos intensificaran el control d’armes i drogues a la Mina
La policia catalana es compromet que els operatius als carrers siguin més freqüents i destinarà de 20 a 30 agents nous a la comissaria del barri a partir de l’agost, després dels tirotejos registrats durant les últimes setmanes.
Jordi Ribalaygue
Els Mossos d’Esquadra s’han compromès amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a intensificar els controls d’armes i drogues al barri de la Mina després d’encadenar-se almenys tres aldarulls amb trets i sense ferits des de finals d’abril. L’últim incident va ocórrer dissabte passat, quan una disputa entre dues famílies va acabar amb una amenaça rubricada amb trets al cel al freqüentat passeig de Camarón, a la qual cosa va seguir una rèplica instants després en un carrer pròxim, de nou amb detonacions a l’aire. Al seu torn, el consistori informa que la policia catalana destinarà entre 20 i 30 agents més a la comissaria de la Mina aquest estiu.
L’alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, va convocar una junta local de seguretat extraordinària dimecres passat després dels recents successos en els quals s’ha tornat a obrir foc a la Mina, que atemoreixen i causen cansament entre els residents. "No volem normalitzar aquestes situacions", esgrimeix el govern municipal.
El consistori de la ciutat barcelonina explica que en la trobada amb membres de la Generalitat, els cossos de seguretat i la judicatura es va segellar que els Mossos intensifiquin els controls a la Mina corresponents al pla Kanpai, d’identificació i detenció de delinqüents multireincidents. També es preveu que augmentin els operatius del dispositiu Límit, que té l’objectiu de detectar armes de foc, armes blanques i estupefaents en registres de vehicles i persones als barris fronterers entre Barcelona i Sant Adrià.
Més freqüència i prevenció
"Els dispositius actuals continuaran actius i amb més freqüència, igual que el dispositiu d’estiu a la Mina", manifesta l’Ajuntament. Aprecia que hi ha un compromís "ferm" i "explícit" per mantenir actuacions preventives a la zona. Abans de la junta de seguretat, el govern municipal de Sant Adrià va expressar que fa temps que reclama més identificacions i registres per vigilar la presència d’armes al barri, així com incrementar la presència policial als carrers per prevenir nous contratemps.
Com en altres punts de Catalunya, els investigadors vinculen la proliferació d’armes de foc a la Mina amb el tràfic d’estupefaents. Sense anar més lluny, una investigació dels Mossos va culminar dijous amb el registre d’un pis al carrer de Saturn, just a la línia amb Barcelona. Els agents van desmantellar una plantació de marihuana que es cultivava a l’habitatge i es van apoderar d’unes 200 plantes. No han transcendit detencions, de moment, si bé les indagacions estan obertes i el cos no descarta que es practiquin.
Al seu torn, l’Ajuntament de Sant Adrià assenyala que, durant la reunió amb els responsables de seguretat i els comandaments policials, es va informar que "entre 20 i 30 nous agents dels Mossos d’Esquadra" s’incorporaran a la comissaria de la Mina. Procediran de la nova promoció que està a punt de llicenciar-se.
La petició d’augmentar la plantilla al barri és una demanda reiterada des de ja fa uns anys de la localitat de l’àrea metropolitana. A més, pròximament ingressaran cinc nous agents a la Policia Local de Sant Adrià.
Sistema de videovigilància
A la junta de dimecres hi van acudir el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz, i el jutge degà de Badalona, Josep Maria Noales. "Es continuarà treballant intensament en la investigació de delictes relacionats amb el tràfic de drogues i la tinença d’armes", afegeix l’executiu local.
D’altra banda, l’Ajuntament de Sant Adrià prepara el desplegament de 16 a 18 càmeres de vigilància en diferents punts del terme municipal. Compliran funcions tant de seguretat com de supervisió del trànsit.
El consistori considera que aquest primer assortiment del nou sistema de videovigilància "podria entrar en funcionament abans que finalitzi l’estiu". Es compta que la xarxa s’incrementi "en una segona fase, cosa que permetrà ampliar el nombre de càmeres instal·lades", projecta el govern municipal.
L’Ajuntament de Sant Adrià afegeix que, d’acord amb les estadístiques del Departament d’Interior, "s’ha registrat una disminució dels fets delictius" i "s’ha incrementat el nombre de detencions" durant els primers mesos del 2026. "Els esforços es continuaran orientant a consolidar aquesta tendència i reduir encara més la criminalitat", postula a la localitat limítrofa amb Barcelona, Badalona i Santa Coloma de Gramenet.
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