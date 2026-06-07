Humanitzar en temps difícils
El president del Parlament, Josep Rull, destaca el gest de Lleó XIV d’incloure una visita a la presó de Brians 1 en el seu pas per Catalunya.
Gisela Boada
De tots els actes que té previstes el papa Lleó XIV a Barcelona, n’hi ha un que el president del Parlament, Josep Rull, destaca: la visita a la presó de Brians 1, on dimecres parlarà amb dues recluses. "¡Que bé que visiti una presó!", exclama el cap de l’hemicicle en conversa amb EL PERIÓDICO.
Rull remarca el valor humanitari que suposa dedicar part del seu recorregut per Catalunya a acudir a un centre penitenciari i donar veu a persones que pateixen marginació social. "A la presó hi ha tones d’humanitat, tot i que hi ha qui pretén que els que són allà han de quedar descartats absolutament de tot", argumenta el president del Parlament.
Rull va estar tres anys i quatre mesos empresonat pel seu paper en el referèndum de l’1-O. Mentre estava tancat va conèixer de primera mà la "dignitat humana" que hi ha a la presó i va reforçar els vincles amb la religió, que ja tenia des de feia temps.
La religió és, per Rull, una brúixola moral, si bé entén i respecta que l’Estat sigui aconfessional. No amaga l’alegria que li desperta que el Papa hagi decidit visitar Catalunya per beneir la torre de Jesús de la Sagrada Família i celebrar el mil·lenari de Montserrat, una ocasió que, segons el seu parer, ha de servir per reforçar el "missatge de pau i esperança" de l’Església en un moment de crisi de valors humans. "En aquests moments de forts corrents deshumanitzadores, el paper del Papa és fonamental", afirma el president del Parlament.
Rull posa en valor que Lleó XIV també hagi fet un lloc a la seva agenda per visitar la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. "És capaç de projectar allò local, el català, des de la universalitat", comenta. "És una gran notícia que la Barcelona i la Catalunya dels valors puguin projectar-se al món de la mà del papa Lleó", explica.
Rull celebra, en aquest sentit, que el Papa parli de "totes les expressions de la humanitat" i remarca que hi ha un concepte especialment poderós, propi de l’Església, però capaç d’interpel·lar al conjunt de la societat: "La dignitat infinita i transcendent de l’ésser humà", assenyala. En un moment com l’actual, afirma, aquest és precisament el testimoni més valuós que pot oferir l’Església catòlica. "Una concepció profundament humana i humanitzadora de l’Evangeli", afegeix.
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