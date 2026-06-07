Llàgrimes per Vilarrubí i rialles amb Illa
Els Premis Nacionals de Gastronomia, a càrrec per primer cop de Joan Font, i l’estrena del restaurant Masia Tibidabo protagonitzen les grans cites socials de la setmana a BCN.
Joan Vehils
El president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, Joan Font, va organitzar per primera vegada els Premis Nacionals de Gastronomia des que ens va deixar l’estimat i enyorat Carles Vilarrubí. Font va estar impecable i precís en les seves paraules, perfecte en l’organització i emotiu en el just homenatge que es va retre al seu predecessor i amic.
Tant va ser així que, després de la projecció d’un emocionant vídeo, els més de 600 assistents van estar en un respectuós i improvisat silenci. Molts tenien llàgrimes als ulls, i els presentadors Helena Garcia Melero i Antoni Bassas es van quedar sense paraules. Prèviament, la seva filla, Carlota Vilarrubí, va demostrar haver heretat la saviesa i elegància del seu pare amb la lectura d’un magnífic discurs. Mentrestant, Sol Daurella estava en un escollit segon pla.
A l’acte hi va assistir el president de la Generalitat, Salvador Illa, en qui es percebia cansament i que estava centrat en altres temes. Probablement, el retrobament aquell matí amb el president Pedro Sánchez, durant les jornades del Cercle d’Economia, li va deixar alguns assumptes sobre els quals reflexionar. Durant el sopar se’l va veure decaigut, tot i que va tenir la fortuna de compartir taula amb Jaume Subirós, del Motel Empordà i acabat de guardonat amb el premi nacional, que va aconseguir alegrar-li la vetllada i arrencar-li més d’una rialla.
A la mateixa taula, Josep Sánchez Llibre exhibia el seu optimisme habitual o, més ben dit, el seu realisme. El president de Foment és una d’aquestes persones que són capaces d’interpretar l’actualitat a l’instant i pronunciar-se sense objeccions.
Molt a prop hi havia l’animada taula de la presidenta de Guitart Hotels i vicepresidenta de l’Acadèmia, Cristina Cabañas. Allà vam descobrir que la seva parella, l’otorrinolaringòleg Andrés Clarós, acabava de rebre un dels guardons més prestigiosos del món del submarinisme. El premi reconeixia la col·lecció més gran de càmeres submarines del món.
A la mateixa taula hi havia la responsable de màrqueting per a Europa de La Roca Village, Elena Foguet; el director de RRII i Comunicació de BSM, Albert Ortas; la directora de la Fundació Banc Sabadell, que sempre aconsegueix elogis, Sonia Mulero; i Arantxa Calvera, incapaç de desconnectar ni un segon del càrrec de directora de l’Agència Catalana de Turisme.
Em vaig creuar amb Sergi Saborit, subdirector d’EL PERIÓDICO. Em va explicar que la presa de possessió de Gemma Martínez com a nova directora d’aquest diari va congregar tota la redacció. Albert Sáez és molt Albert Sáez, però la Gemma és una periodista tenaç, sòlida i independent, i estarà a l’altura del repte.
Vaig saludar Quico Bargalló, ànima de l’extraordinari oli picual de Bargalló. I em vaig quedar amb la curiositat de saber de què van parlar durant tot el sopar el nou president de Barcelona Global, Josep Lluís Sanfeliu, i el director de Drets Socials del Síndic de Greuges, Jordi Sánchez.
És una pena no poder citar tots els presents, però hi havia els presidents Artur Mas, Pere Aragonès i Quim Torra, la tinenta d’alcaldia Maria Eugènia Gay, el conseller delegat d’Aigües de Barcelona Felipe Campos, Eduardo Mendoza, Jordi Basté, Josep Mateu, Emili Rousaud, Anna Marquès, els patrons Josep Maria Sancliments, Rosa Mayordomo i Carme Ruscalleda. I els xefs responsables de l’excel·lent sopar, servit per Romain Fornell i Óscar Manresa. Doncs això, un èxit.
Rafa Zafra puja al Tibidabo
Seguim en el món gastronòmic perquè, just ara que el restaurant Estimar de Rafa Zafra compleix 10 anys, el reconegut xef sevillà, i bètic de cor, estrena restaurant a les altures. Es diu Masia Tibidabo i és un espai fantàstic, amb magnífiques vistes i dissenyat per l’arquitecte Dani Freixes. El projecte és un exemple més de col·laboració publicoprivada. En aquest cas, de la mà de BSM, entitat que dirigeix Marta Labata i presideix la tinenta d’alcaldia Laia Bonet. A l’acte hi van assistir l’alcalde Jaume Collboni i molts representants polítics i de la societat civil barcelonina.
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