Lleó XIV crida els joves a "donar una nova direcció a la societat"
En una multitudinària vigília, els insta a ser "espurna d’una humanitat nova"
Marina Armas
El papa Lleó XIV i centenars de milers de joves van celebrar ahir a la tarda la vigília d’oració a la plaça de Lima, al costat de l’estadi Santiago Bernabéu, en el primer acte multitudinari de la visita a Madrid, que està prevista fins al pròxim dimarts 9 de juny. És la primera parada d’un viatge que també portarà el Pontífex a Barcelona i a les illes Canàries. Davant de milers de fidels, 500.000 persones segons la Delegació de Govern, el Pontífex va emplaçar els joves a "ser protagonistes del canvi de la societat".
Sobre com els joves cristians poden viure compromesos amb la societat, el Pontífex va explicar que estan cridats "a donar una nova direcció a la societat", convertint-se "en protagonistes del canvi" a partir dels seus "vincles quotidians".
El Papa es va desplaçar en papamòbil fins a la plaça de Lima, en un recorregut pel passeig de la Castellana de Madrid, saludant i beneint els joves que l’esperaven amb emoció, entre ells, alguns nadons. Una vegada al peu de l’escenari, hi va pujar darrere d’una creu peregrina bizantina, creada expressament per a aquest esdeveniment i que el Pontífex va firmar com a record de la visita.
"Fam de justícia"
Lleó XIV va dedicar bona part de la tarda a respondre a sis preguntes plantejades per set joves, en espanyol, idioma adoptiu del Pontífex pels seus molts anys de missió i episcopat al Perú, la seva segona pàtria. Els joves van voler que les seves respostes servissin com a guia per al seu futur i per afrontar les seves inquietuds sobre la fe, la vocació, l’esperança i el paper de les noves generacions a l’Església i al món.
L’acte d’ahir a la tarda, concebut com un "festival de fe", va incloure moments de reflexió, testimonis, música i oració abans i després de l’arribada del Pontífex. "¡Sigueu humans! No aparences, sinó rostres fiables. Persones que busquen la justícia perquè en tenen fam. Persones que desitgen una vida honesta i recta", va instar el Pontífex, responent a una de les preguntes que van ser plantejades pels joves. Perquè la humanitat "és la virtut que canvia la història més que cap altra".
"Davant el buit de la indiferència i del conformisme, davant la violència de la guerra i de la mentida", Lleó XIV no va dubtar a demanar als joves que siguin "espurna d’una humanitat nova".
Exemples
Durant la trobada, al respondre sobre els referents que l’han ajudat en el seu creixement com a cristià, el Papa també els va convidar a "escollir exemples d’una vida bona, que siguin atractius tant per a vosaltres com per als altres".
La vigília va culminar amb l’adoració eucarística, en un clima de recolliment després d’una llarga tarda amenitzada amb testimonis, diàleg i actuacions d’artistes com ara Beret, Antonio José, Hakuna, o també un acte del musical Godspell, d’Antonio Banderas.
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