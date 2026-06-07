Lleó XIV reuneix més d’un milió de persones en una missa a la Cibeles on demana derrotar "l'egoisme" i el "menyspreu"
El Papa aposta per alimentar la religiositat “per no caure en la temptació de confiar en altres ídols"
Miquel Vera Ligero (ACN)
El papa Lleó XIV ha fet una crida aquest diumenge a derrotar "l'egoisme" i la "indiferència" del món actual. "Ningú pot agenollar-se davant del senyor i menysprear el seu germà", ha advertit en la primera missa del seu viatge, celebrada en un acte multitudinari a la Cibeles que ha aplegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones, 1,1 milions segons el govern espanyol. Davant d'un públic on hi havia la Família Reial i autoritats polítiques com la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, el pontífex ha demanat alimentar la fe i la religiositat “per no caure en la temptació de confiar en altres ídols". La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la ciutat.
En un moment de cert auge de les experiències de fe a través de l’emotivitat, els concerts juvenils i les xarxes, el Papa també ha exigit als catòlics que fugin de la "devoció privada" i visquin la fe com un esforç de "pau, justícia i alegria" que ha d'arribar a les famílies, els pobres, els que pateixen i els qui "han perdut l'esperança". Així mateix, ha avisat que Jesús s’apareix “sense il·luminar” ni presentar-se “de manera espectacular”.
Segons ha afegit el pontífex sota un sol de justícia, cal que els catòlics no s'amaguin dels "desafiaments de la societat" i es comprometin "personalment" en la construcció del "bé comú". En la seva reflexió durant la missa, Lleó XIV també ha demanat que la religiositat que és present a l'Estat "des de fa segles" no sigui "un museu del passat", sinó "una escola de fe de la qual beure també avui".
En el moment de les peticions i intencions dels fidels, s’ha demanat per la pau al món, per la “convivència fraterna de tots els pobles”, per la unitat dels cristians i pels qui pateixen “en cos i esperit” i necessiten ajuda. “Escolta les nostres pregàries”, ha reblat Lleó XIV en una oració acompanyada de música i cor i en la qual han participat una religiosa, una noia i un noi fent les lectures.
Bisbes, 2.000 religiosos i 400.000 hòsties
El Papa ha presidit la missa des d’un gran escenari coronat per una creu i una figura de la Verge de l’Almudena, objecte de gran devoció a Madrid. També s’hi han disposat cadires per a les desenes de bisbes i cardenals que han vingut de tot l’Estat, entre ells el madrileny Manuel Cobo, que ha estat el primer en parlar.
Davant de l’espai de la celebració s'ha habilitat un espai per als més de 2.000 religiosos i sacerdots que han repartit les 400.000 hòsties consagrades que s’han beneït especialment per a aquesta missa. L’organització també ha disposat espais especials pels voluntaris i pels patrocinadors de la visita, entre ells empreses com ACS o Mapfre.
Abans de l’inici de la celebració, el Papa ha saludat els reis, la princesa Elionor i la infanta Sofia, que l’han acompanyat fins a l’interior de l’Ajuntament de Madrid, on ha ha rebut la clau de la ciutat de mans de l’alcalde, José Luis Martínez-Almeida. En rebre la distinció, ha deixat un escrit demanant que Madrid segueixi sent una “ciutat acollidora i integradora” inspirada en els “valors humans”.
A diferència de la recepció celebrada al Palau Reial, que va aplegar el gruix del govern espanyol, la missa d’aquest diumenge ha comptat només amb la presència de la ministra d’Educació, Milagros Tolón. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, està previst que participi a la missa de la Sagrada Família de dimecres vinent, on es beneirà també la torre de Jesucrist del temple barceloní.
Joves i curiosos
Com va passar ahir a la vetlla d’adoració, la missa d’aquest matí ha congregat milers de persones que s’han concentrat al voltant de les pantalles gegants instal·lades pel centre de la ciutat. Entre elles hi havia molts joves que han passat la nit en escoles i altres espais repartits per tot Madrid i que eren els que feien més soroll durant el recorregut de tres quilòmetres que el Papa ha fet abans d’arribar a la Cibeles.
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