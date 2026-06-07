La Guàrdia Civil, en alerta
Nòmades de tot Europa aconsegueixen el perillós opi silvestre a Toledo: «No volem que se sàpiga i vingui més gent»
La Guàrdia Civil xifra entre 100 i 200 els recol·lectors de rosella que acampa aquests mesos a diverses zones de la província
Espanya és líder mundial en producció d’opi per a morfina: 400 agricultors treballen en plantacions secretes
Roberto Bécares
«De veritat, no volem que es conegui i vingui més gent, gràcies». L’home té una trentena llarga d’anys, la pell endurida pel sol i porta una samarreta esfilagarsada i diversos tatuatges als braços. Està conversant en francès amb un altre amic pujat en una de les quatre caravanes i furgonetes camperitzades escampades en un apartat alcinar dels voltants de Noez (1.058 habitants), a la ribera del Tajo de Toledo. Tots els habitants d’aquest assentament temporal, per on ronden diversos gossos, tenen estètica semblant, ravera. Semblen personatges de ‘Syrat’ . Es diuen a si mateixos «nòmades», però quan viatgen, alguns en furgonetes d’aparença gairebé militar, capaços d’atroxar per qualsevol pedregal, no van a la recerca de festivals de música com a la pel·lícula d’Óliver Laxe, sinó d’opi. El perillós opi.
Aquesta comarca de Toledo es converteix des de l’abril al juny a la meca de l’adormidera, el nom científic del qual és papaver somniferum. L ’amapola blanca pobla bancals sencers de les carreteres i hi ha parcel·les escampades per on estén la seva capa blanca tan bonica com perillosa. La saba del malparla de la planta conté alcaloides naturals com la morfina i la codeïna, entre d’altres, tots dos analgèsics narcòtics. «Nosaltres ja hem vingut més anys», relata el més gran d’ells sobre aquest perillós turisme que ha deixat ja el seu rastre de mort. Unitalià de 32 anys va morir el 2009 després d’ingerir opi a Albacete i un altre jove irlandès va morir deu anys després mentre recullva adormidera a escassos quilòmetres de Noez, a Polán, l’escut del qual és precisament una rosella.
Les plantacions legals són alt secret
L’inici de la campanya de collita de l’adormidera silvestre ha posat en alerta una vegada més la Guàrdia Civil, que desplega aquestes setmanes una vigilància exhaustiva a tota la zona, on hi ha algunes de les plantacions legals dels agricultors que treballen per a la farmacèutica Alcaliber. Aquesta és l’única empresa autoritzada pel Ministeri de Sanitat per desenvolupar i controlar els cultius a Espanya i per fabricar també principis actius que després seran fonamentals en hospitals i en nombrosos tractaments mèdics principalment per alleujar el dolor, entre altres beneficis.
Espanya, gràcies, entre altres factors, a la seva climatologia, és líder mundial en producció amb 200.000 quilos d’alcaloides anuals per a ús terapèutic, persobre de França, Turquia o l’Índia, segons informes de la Junta Internacional de Fiscalització d’Estupefaents (JIFE) de l’ONU. Les plantacions, al voltant de 400 que s’estenen per 10.000 hectàrees, són en llocs que es mantenen secrets precisament per evitar intrusos. «És un cultiu particular, sensible. Forma part de la nostra activitat la discreció», comenta José Antonio de la Fuente Martín, CEO d’Alcaliber. Alguna vegada, no obstant, aquests recol·lectors, que solen conformar-se amb els cultius silvestres, són agafats entrant a finques privades, algunes d’elles tancada i amb càmeres de seguretat, per arrambar amb la saba lletosa, també coneguda com a làtex, de la planta.
«Saben que a Toledo hi ha cultiu legal i que amb l’aire i les pluges el fruit germina en altres llocs i per això hi ha cultius silvestres. Venen, diguem, a fer la campanya»
«Saben que a Toledo hi ha molt cultiu legal i que amb l’aire i les pluges el fruit germina en altres llocs i per això al voltant hi ha cultius silvestres. Venen, diguem, a fer la campanya», precisa Antonio Ruiz, tinent de la Guàrdia Civil de la companyia de Mora, que xifra entre 100 i 200 els nòmades de tot Europa que cada any s’assenten en petits campaments en aquesta zona. «Hi ha francesos, belgues, italians, dels Països Baixos, suïssos...», relata.
Dues noies amb rastes se sumen a la conversa amb els dos francesos al campament de Noez. Són estrangeres, però parlen perfectament castellà. Una porta en un recipient la pasta solidificada de l’exsudat de la planta, que prèviament han esquerdat amb un ‘cutter’ perquè la capollot sang el líquid viscós i transparent. Ésl’opi pur, el mateix que al seu dia consumien en la recerca d’altres plans artístics escriptors com Baudelaire, Burroughs o Neruda, que relatava en una poesia com provocava una «estàtica dita, alguna porta lluny s’obria cap a un buit suculent; era l’opi la flor de la mandra, el plaer immòbil».
Diuen que el millor moment per obtenir més làtex al rajar la càpsula (el fruit) és en els dies pròxims a lluna plena. «Això passa amb moltes plantes», intervé un d’ells amb cara que la conversa ja se li està fent llarga. ¿Fins quan us quedeu? «Al juny ens n’anirem, és massa calor. Millor la platja», respon somrient una de les joves abans que un altre habitant del minipoblat arribi sulfurat i ens insti a anar-nos-en perquè «és propietat privada [és camp obert] i no es poden fer fotos». Que si no, diu, «solt als gossos».
«Són gent molt simpàtica»
«Són gent molt simpàtica, venen cada any. Un és pintor, un altre treballa en neteja... Totes les tardes venen a fer-se cerveses. No donen problemes», intervé més tard Emilio, l’amo d’ un bar de Noez, que sembla que els ha agafat afecte als nòmades, com molts veïns de la comarca. En una zona castigada per la despoblació, aquests ‘vampirs de l’opi’ compren als supermercats, reposten a les gasolineres i van als bars. Fan despesa. «Si et dic on són no els passarà res dolent, ¿no?», pregunta un paisà en un altre poble pròxim, Casasnoves ,als voltants de la qual l’adormidera floreix sense control gràcies al clima semiàrid del centre peninsular.
A pocs centenars de metres de la localitat, al caire d’un camí de terra, dos homes d’uns 35 anys s’inclinen sobre les plantes de metro i mig de fulles blanques. Amb una fulla com d’afaitar li van donant talls a la càpsula. La deixen suant. A les hores tornen i el fiquen en recipients de plàstic. La massa que queda és de color cacau. «Jo la utilitzo per fer cremes», afirma un marroquí amb rastes que no vol donar el seu nom i que assegura que ara com ara per a. Són les 12.15 hores. «És que ja fa molta calor», raona. ¿I quant podeu treure al dia? «Qui estigui tot el dia pot agafar 100 grams», respon.
La vigilància dels recol·lectors afecta la Guàrdia Civil en diversos àmbits, tant de Seguretat Ciutadana com Trànsit o el Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona). Per això, les patrulles intensifiquen els controls a les carreteres i zones de passada, identificant els vehicles i els seus ocupants i els gossos que solen acompanyar-los, per comprovar que tot estigui en regla, i realitzant registres. Si se’ls confisca més de 20 grams es considera ja delicte. També es vigila que no acampin en zones prohibides o on hi pot haver potencial perill d’inundacions o incendis.
El que més atenció presten, òbviament, és a l’ elaboració o tràfic de drogues. «El que agafen el consumeixen com un altre tipus de droga o en alguns casos elaboren productes que no tenen cap control sanitari, com pomades, cremes, sabons...», assenyala el tinent Ruiz, que matisa que el perfil d’aquests nòmades és que «consumeixen altres substàncies, això és el perillós». «Solen anar en petits grups, dos o tres autocaravanes juntes. Uns tiren per a un lloc i d’altres per l’altre. Aquest any està tot ple de rosella. Hi ha moltíssima».
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