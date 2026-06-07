El Papa critica els que "menyspreen o ridiculitzen" la caritat
En el primer acte pastoral, Lleó XIV va visitar un centre de Càritas per a persones sense llar
Patricia Martín
Banderes de Colòmbia, l’Equador i el Perú penjades als balcons van rebre ahir el Papa al centre per a persones sense llar Cedia, gestionat per Càritas i situat a Lucero, un barri obrer i amb gran presència d’immigrants. Allà va poder conèixer Niurka, una cubana que "somia oferir un futur digne als seus fills"; Khandri, que va arribar des del Senegal durant la pandèmia i després de ser acompanyat per Càritas ara, com a voluntari, ajuda altres persones com ell; i Alicia, una voluntària del Proyecto Esperanza que acompanya víctimes de tràfic.
Lleó XIV va recórrer el centre i després, al pati, es va adreçar als convidats. En el seu discurs, va assegurar que "la caritat no admet demores" i va criticar els que "menyspreen i ridiculitzen aquesta tasca".
"També els cristians, en moltes ocasions, es deixen contagiar per actituds marcades per ideologies mundanes o per posicionaments polítics i econòmics que porten a injustes generalitzacions i a conclusions enganyoses. El fet que l’exercici de la caritat resulti menyspreat o ridiculitzat, com si es tractés de la fixació d’alguns i no del nucli incandescent de la missió eclesial, em fa pensar que sempre és necessari tornar a llegir l’Evangeli, per no córrer el risc de substituir-lo amb la mentalitat mundana", va dir, citant una encíclica del papa Francesc.
Aquesta reflexió podria ser un missatge velat a Vox, ja que el partit pretén retirar les subvencions a les oenagés que ajuden immigrants, com Càritas, una de les qüestions que l’últim any ha enfrontat la ultradreta amb la Conferència Episcopal.
El Pontífex va llançar en la seva al·locució diverses picades d’ullet cap a Madrid: "Estic entre vosaltres com un madrileny més", va declarar. A continuació, va remarcar que en llocs com Cedia "l’alegria i el dolor de cada un són l’alegria i el dolor de tots". I va tornar a parafrasejar el papa Francesc a l’assenyalar que "l’almoina no és beneficència". "Qui rep més gràcia de l’almoina és el que la dona, perquè es fa mirar als ulls del senyor".
Escoltar i comprendre
"Els que estimen de veritat no es limiten a donar alguna cosa, escolten, dialoguen, intenten comprendre la situació i les causes. Estan atents a les necessitats materials i espirituals, a la promoció integral de la persona", va afegir.
Lleó XIV va ser rebut pel cardenal José Cobo, l’arquebisbe de Madrid, i pel director de Càritas diocesana de Madrid, Luis Hernando Vozmediano, així com també pels ministres de Justícia i Drets Socials, Félix Bolaños i Pablo Bustinduy, respectivament.
Els convidats van omplir missatges d’esperança en papers de colors que van penjar d’un arbre, anomenat L’Arbre de l’Esperança. Després, Alba, educadora social del Centre de Tractament d’Addiccions de Càritas, en va entregar emocionada una rèplica a Lleó XVI.
Aquest regal "simbolitza l’esperança de tantes persones que, amb els suports necessaris, aconsegueixen reconstruir les seves vides", van dir els organitzadors. L’acte va ser conduït pels periodistes Mario Alcudia i María Ángeles López i va comptar amb l’actuació de Niña Pastori, que ja va participar en una trobada amb Joan Pau II.
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