El papa Lleó elogia la lluita d’Espanya per la pau i alerta contra la polarització
Lleó XIV demana fugir d’enfocaments identitaris en un discurs molt polític i el Rei denuncia el "dolor causat pels abusos sexuals en l’Església"
Pilar Santos
Lleó XIV va aprofitar ahir dissabte el seu primer discurs a Espanya per transmetre un missatge que transcendeix l’àmbit estrictament religiós. Davant dels Reis; del president del Govern, Pedro Sánchez; dels líders del PP i Vox, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, i de la resta d’autoritats, el Pontífex va agrair a Espanya el seu "compromís actiu amb la pau" i amb el dret internacional, i va alertar contra la polarització. El Papa va fer una intervenció de forta càrrega política en un context internacional marcat pels conflictes armats i la creixent inestabilitat geopolítica.
En la seva al·locució al Palau Reial, Lleó XIV va remarcar el paper que exerceix Espanya en aquesta conjuntura i va reivindicar el valor del diàleg davant les dinàmiques de confrontació. El Pontífex va animar a viure "com una benedicció" la realitat plural de la societat actual i va demanar "fugir dels enfocaments identitaris que sembla que ho aclareixen tot, però que poblen el món de fantasmes i d’enemics", en el que es podia entendre com una al·lusió al creixement de la ultradreta.
En aquesta mateixa línia, va fer una crida a "abandonar les narratives divisives i polaritzants" de la realitat per avançar cap a una "apreciació fecunda de la complexitat". El Pontífex veu una vocació específica d’Europa en aquesta tasca i va assenyalar Espanya com un dels protagonistes fonamentals.
El Papa també va defensar la necessitat de reforçar l’educació, la universitat, la investigació i la societat civil per consolidar democràcies sòlides. I va vincular aquesta aspiració a la trajectòria històrica espanyola. "La seva pròpia història suggereix que no és la cultura de l’enfrontament, sinó la de la trobada, la que genera estabilitat i prosperitat", va afirmar abans d’animar els ciutadans a "harmonitzar les demandes d’autonomia i d’unitat".
La xacra en el si de l’Església
Abans de la intervenció del Papa va prendre la paraula Felip VI, que va protagonitzar un altre dels moments més rellevants de la cerimònia al referir-se per primer cop explícitament als abusos sexuals en el si de l’Església. El Monarca va contraposar l’"enorme tasca social" desenvolupada per la comunitat clerical amb "el dolor causat pels casos d’abús, que ni són ni poden ser representatius de la immensa comunitat eclesiàstica".
Felip VI va agrair tot seguit a Lleó XIV la seva "claredat i fermesa", que va considerar fonamentals en el procés de reparació. "Ho són per a les víctimes, per als fidels, per a l’Església i per al conjunt de la societat", va afirmar. La referència adquireix especial rellevància després que el Vaticà anunciés la vigília que el Papa mantindrà durant aquesta visita una trobada amb víctimes d’abusos sexuals en l’àmbit eclesiàstic.
El Rei va aprofitar també la seva intervenció per reivindicar la dignitat de la persona, els drets humans, els valors democràtics i la legalitat internacional, uns missatges que ha anat remarcant aquests mesos en què el líder dels EUA, Donald Trump, ha sacsejat el tauler geopolític. Així mateix, Felip VI va elogiar la capacitat del Pontífex per promoure l’empatia, l’escolta i la comprensió en una societat cada vegada més saturada de missatges i d’informació.
Després dels discursos, la família reial va acompanyar el Papa a la Capella Reial abans d’acomiadar-lo al palau i donar per conclòs el primer acte institucional d’una visita de set dies que portarà Lleó XIV també a Catalunya i a les Canàries.
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