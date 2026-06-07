La temporada alta de platja arrenca amb la del Fòrum tancada
L’Ajuntament preveu que en dues setmanes acabin les obres, que han obligat a posposar el servei d’assistència a banyistes amb discapacitat.
J. R.
La temporada alta de platja a Barcelona va començar el cap de setmana passat, però un tram de costa de la ciutat continua tancat al públic. La zona de banys del Fòrum –la piscina marina sense sorra situada en un extrem de la capital– es manté amb el pas segellat a causa d’una reforma adjudicada fa un any que, segons la documentació consultada per EL PERIÓDICO, havia d’acabar com a màxim el 12 d’abril. No obstant, les obres s’han retardat i, a més, s’han encarit en 674.155 euros a causa de modificacions efectuades sobre la marxa i pels arranjaments de desperfectes causats per dues borrasques, Francis i Harry, el gener passat. La remodelació es va concedir per 1,44 milions d’euros i acabarà costant 2,12 milions.
L’Ajuntament esmenta els dos temporals de principis d’any per justificar la demora en l’obertura de l’espai. Provoca al seu torn que no es presti per ara l’assistència al bany per a persones amb discapacitat al Fòrum, un dels quatre serveis d’aquest tipus que hi ha a la ciutat. Compten amb personal, cadires adaptades i grues perquè banyistes amb mobilitat reduïda es puguin endinsar a la vora. Ja estan operatius a la Nova Icària i la Barceloneta, mentre que al Bogatell tornaran a funcionar a partir del 21 de juny. Excepcionalment, i com a pal·liatiu mentre la reforma a la zona de banys es fa pregar, el punt d’atenció al Bogatell a banyistes amb discapacitat auxilia de 10.30 a 19.30 hores aquest cap de setmana i el que ve.
Per la seva banda, la plataforma Accessibilitat Ciutat i Platges Barcelona afirma que les obres al Fòrum van començar uns tres mesos tard després que es desallotgés de banyistes el setembre passat, quan semblava que les tasques començarien immediatament. "Ens han tret tres mesos de bany", critiquen membres de l’entitat, que agrupa persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.
Recta final de treballs
El consistori creu ara que els treballs es puguin acabar en unes dues setmanes i que l’àrea recreativa torni a ser accessible abans que s’acabi el juny. No hi ha una data definida per reobrir-la. "Les obres de millora han patit retards a causa dels temporals marítims que van impactar recurrentment en la zona durant els mesos d’hivern i que van generar nombrosos desperfectes en les infraestructures existents", indica el govern municipal.
L’associació Accessibilitat Ciutat i Platges Barcelona remarca que la zona de banys del Fòrum "té unes característiques que no tenen les altres platges" de l’urbs. "És com una piscina –compara–. S’ajusta a les necessitats d’una part del col·lectiu de diversitat funcional, persones amb una discapacitat important, com paràlisi cerebral". I apunten que en altres zones aquests serveis estan saturats.
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