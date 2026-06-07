Animals de companyia
Ja és oficial: la UE endureix avui les normes per als amos de gossos i gats amb un nou requisit obligatori
La Unió Europea reforça el control sobre els animals de companyia amb una nova normativa
¿Te’n vas de viatge amb el teu gos, gat o mascota? Això és el que has de saber
Club d’Animals i Plantes d’EL PERIÓDICO
Andrea Riera
Els gossos i gats ocupen un lloc molt important en la vida de milions de famílies a Europa. No són només animals de companyia, sinó part de la llar, i cada vegada és més habitual que viatgin amb els seus amos, ja sigui per vacances, mudances o visites familiars.
Davant aquest augment de desplaçaments, la Unió Europea ha decidit reforçar el control sobre les mascotes amb una nova normativa que ha entrat en vigor avui. L’objectiu és que viatjar amb mascotes sigui més segur, que sigui més fàcil controlar els seus moviments entre països i millorar el control sanitari.
A partir d’avui, 22 d’abril, ja és obligatori que tots els gossos i gats que viatgin entre estats membres tinguin un passaport europeu individual. Aquest document és imprescindible per a qualsevol desplaçament sense finalitats comercials dins del territori comunitari.
El passaport no és un simple tràmit, sinó un document complet en què queda registrada la informació de l’animal. Inclou dades com el número de microxip, la identitat del propietari, l’historial de vacunació i els tractaments veterinaris que hagi rebut l’animal, a més de la validació del veterinari.
Reduir el risc de propagació de malalties
La mesura forma part del Reglament (UE) 2016/429, actualitzat aquest 2026, amb el qual Brussel·les busca unificar les normes a tots els països de la Unió. D’aquesta manera es pretén evitar diferències entre legislacions nacionals i tancar possibles buits legals que facilitin el tràfic il·legal d’animals o la falsificació de documents.
Un altre dels punts clau és el control sanitari. Amb aquesta normativa, les autoritats podran comprovar amb més facilitat que les mascotes compleixen els requisits de salut necessaris, i reduir així el risc de propagació de malalties entre animals i, en alguns casos, cap a les persones.
Com afecta aquesta mesura Espanya
En el cas d’Espanya, l’impacte serà limitat, ja que la majoria de gossos i gats ja tenen aquest passaport, que s’acostuma a emetre a la clínica veterinària quan es col·loca el microxip, obligatori per llei. Tot i així, els propietaris hauran de tenir en compte diversos requisits abans de viatjar.
Entre aquests destaca la vacuna contra la ràbia, que s’haurà d’haver administrat almenys 21 dies abans del viatge, així com una desparasitació específica durant els dies previs al desplaçament. També serà necessari que l’animal tingui almenys 12 setmanes d’edat i que un veterinari certifiqui que es troba en bon estat de salut.
No complir aquestes normes pot tenir conseqüències importants. L’animal podria ser retingut a la frontera, posat en quarantena o fins i tot tornat al seu país d’origen. A més, els propietaris s’enfronten a sancions econòmiques que a Espanya poden arribar fins als 50.000 euros en els casos més greus.
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