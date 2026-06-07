Temps infernal
L’última visita d’un papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
La presència de Joan Pau II al monestir el 7 de novembre de 1982 va estar marcada per un fort temporal que va castigar els pelegrins i per un despreniment de terra que va matar dos joves a Can Maçana
David Bricollé
La visita de Lleó XIV dimecres vinent tindrà lloc gairebé 44 anys després de l’última presència papal a Montserrat. L’anterior va ser la de Joan Pau II el 7 de novembre del 1982, una data que s’ha recordat especialment, no només per la presència en si mateixa del pontífex, sinó també (i especialment) pel molt convulsa que va ser aquella jornada, marcada per un temps infernal. Va convertir en sofriment el que havia de ser una celebració, i un despreniment de terra va matar dos joves.
Al voltant de les quatre de la matinada arribaven els primers pelegrins al santuari. L’aigua, la boira i el vent començaven a incomodar els presents. Qui més qui menys buscava refugi, i els que tenien passi per accedir a les places i a l’església es dirigien allà i començaven a viure el calvari que va portar molta gent als serveis mèdics d’assistència.
El maldecap per als organitzadors i per als serveis públics desplaçats a Montserrat va començar amb l ’arribada dels més de 4.000 pelegrins, la majoria molt joves, que pujaven pel traçat de l’antic cremallera procedents de la vigília nocturna celebrada a Monistrol, als patis de l’antiga escola La Salle de llavors.
Pluja, boira i 4.000 pelegrins
Arribaven a Montserrat molls, aterrits de fred, cansats per les més de dues hores fetes servir a la caminada, sempre costa amunt, envoltats per l’espessa boira i amarats per la pluja fina que no deixava de caure des de la tarda anterior. Alguns d’aquests joves van haver de ser atesos pels serveis mèdics quan van arribar a les places de Montserrat.
L’hora prevista per a l’arribada del Papa era dos quarts de vuit del matí, però aquesta es va anar retardant. Finalment, el papamòbil va prendre l’avinguda que comunica la plaça de les Pagesos amb la plaça de la façana. Els resistents veuen recompensada la seva tossuderia o la seva fortalesa física amb la presència del pontífex; són dos quarts d’onze.
Breu introducció de l’abat Cassià Maria Just i del cardenal arquebisbe de Barcelona, Narcís Jubany. La missa queda suspesa i només se celebra la Litúrgia de la Paraula. L’homilia de Joan Pau II comença amb dues frases en català. Parla de la sort de tenir un Montserrat. De Catalunya, diu que és una regió.
Al cap de vint minuts, Joan Pau II entra a la basílica acompanyat per l’abat i pel cardenal arquebisbe. Resa a la capella del Santíssim, obra de Josep Maria Subirachs. Reza al presbiteri. Venera la imatge de la Verge. Juan Pablo fa un retir. Presa aliment i una mica calent; també el mal temps i els viatges li han deixat empremta. Se’l veu atordit.
Passa a l’interior del monestir i saluda la comunitat, els convidats i l’Escolania. Es fa fotografies amb tots, hi ha intercanvi de regals i marxa.
Dos joves moren a la carretera de Can Maçana
Per si no fos suficient amb les desenes de pelegrins atesos pels serveis mèdics, el dia que semblava venjar-se dels presents no podia acabar pitjor: dos joves, de 17 i 18 anys, van morir aixafadas per un despreniment de fang i pedres a la carretera de Can Maçana mentre eren a prop de l’autocar que les havia portat i les havia de tornar a casa, a Girona una i a Sant Hilari Sacalm l’altra. Era la una del migdia i havien demanat al conductor que obrís una de les portes del maleter per agafar roba seca. El talús del quilòmetre 6,5 de la carretera de Can Maçana va desprendre tones de terra i pedres i va causar ferides mortals a les dues joves.
Traslladades urgentment a Manresa, a conseqüència de les múltiples ferides sofertes moririen durant el trajecte. El Papa va enviar un telegrama de condolença a les famílies a través de la nunciatura. L’abat Cassià va concelebrar un dels dos funerals. No podia acabar de forma més tràgica un dia que s’havia preparat amb tota la il·lusió del món.
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