Una veu que "sintonitza amb la societat catalana"
El president de la Generalitat, Salvador Illa s’abocarà amb la visita del Papa, a qui va rebre ahir a Madrid i acompanyarà en el seu recorregut per Catalunya, convençut que el seu missatge connecta amb la majoria social.
Sara González
El president de la Generalitat, Salvador Illa, abocarà la seva agenda en la visita del papa Lleó XIV. No només el rebrà a l’aeroport del Prat i acudirà a tots els actes que el Pontífex té agendats a Barcelona, sinó que mantindrà una trobada amb ell dimarts al Palau Episcopal de Barcelona i l’acompanyarà en el seu itinerari a Madrid, on ja li va donar la benvinguda ahir. Per al Govern, la visita supera de llarg la dimensió religiosa perquè el seu missatge connecta amb una majoria social. "És una veu que sintonitza amb les preocupacions i maneres de veure les coses d’una gran part de la societat catalana", diu Illa en declaracions a EL PERIÓDICO.
Illa ha fet sempre bandera de ser creient i del seu humanisme cristià. Sent cap de l’oposició, el març del 2024, va mantenir una trobada amb el papa Francesc i l’octubre de l’any passat va viatjar a Roma per reunir-se amb Lleó XIV tot just cinc mesos després de la seva designació. Va ser, de fet, el primer dirigent espanyol a citar-se amb ell. Quan es va oficialitzar que el líder de l’Església catòlica visitaria Espanya, un esdeveniment que no s’ha viscut en 15 anys, el president va manifestar el seu entusiasme i va situar aquesta visita com una de les prioritats d’aquest any.
"És una visita molt important per a Catalunya que ens permetrà mostrar-nos tal com som", argumenta el president. I és que Illa espera molt de la presència del Pontífex. "Cadascú té la seva fe i resa al Déu que vol, però és innegable que Lleó XIV té un impacte més enllà de l’àmbit catòlic amb els missatges que està llançant, per exemple, sobre la intel·ligència artificial o el seu plantejament a favor d’una pau desarmada i desarmant". Segons el president, aquestes reflexions estan en sintonia amb el que ell defensa des de la Generalitat i Pedro Sánchez des del Govern.
Projecció internacional
La visita atraurà el focus internacional, que Illa considera estratègic per a la projecció tant de Catalunya com del Govern de Sánchez en el seu afany per representar valors antagònics als de Trump. S’han fet gestions amb l’arquebisbat per garantir que el Papa parlarà en català durant la benedicció de la torre de Jesús. Està previst un desplegament de seguretat que tindrà com a missió que les protestes educatives previstes no arribin al seu recorregut.
Illa va explicar a aquest diari que en la seva reunió amb el Pontífex té la intenció d’explicar-li la situació que es viu a Catalunya i traslladar-li la "preocupació per tenir societats cohesionades i per un món amb organismes multilaterals" en què les diferències entre els diferents punts de vista entre països puguin "resoldre’s amb arguments, discussió i diàleg, i no per la potència del més forta". Un missatge que confia que ressonarà a l’uníson.
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