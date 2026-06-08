La caseta dels ‘influencers’
Més de 30 divulgadors de contingut a les xarxes socials, sobretot de temàtica catòlica, van seguir la missa de Cibeles en una zona VIP amb seients encoixinats i aire condicionat. "El gest que el Papa va fer del ‘six-seven’ va impactar els joves", diu Susi Profe, amb dos milions de seguidors a Youtube.
Roberto Bécares
L’han batejada la casita, com la de Bad Bunny i, la veritat és que no és tan acolorida –d’un negre intens–, però les prop de 30 persones que hi havia a dins sí que eren força conegudes. A la xarxa. Es tractava d’instagramers i influencers que sumen milions de seguidors i centenars de milions de visualitzacions als seus canals. Van sentir la trucada –en sentit literal– fa poc, uns dies, quan va vibrar el mòbil per ser convidats per l’organització del viatge apostòlic del Papa per venir a aquesta mena de zona VIP amb vistes privilegiades a la missa de Lleó XIV a la plaça de Cibeles de Madrid.
En la grada tipus autobús hi ha terrassa, una petita saleta amb aire condicionat, moltes ampolles d’aigua, uns seients tovets on algun "missioner digital", com algun es qualifica, va pesar figues ahir a primera hora, i, sobretot, molt d’espai. Aquí, cap estretor. Que són els influencers de Déu. Per aquí hi havia Belén Perales, el canal de YouTube de la qual, El Rosario de las 11, suma gairebé 700.000 seguidors. "Fixa-t’hi, ¡eh!", presumia, "perquè després diguin que no hi ha catòlics. N’hi ha moltíssims".
Deia la Belén, que ja ha fet 60 anys i es va convertir fa poc, que això ho fa per amor a Déu. "Havia estat 37 anys sense confessar-me i vaig començar resant el rosari. Jo he tingut una vida molt bona, m’ho he passat molt bé, però aquesta és l’època més feliç de la meva vida", es reafirmava la dona, que assenyalava que ser divulgadora digital de la paraula de Déu no és un camí de roses. "No ens tenen mai en compte, a les xarxes socials. Hem rebut molta llenya per seguir un crucificat, un crucificat que va ressuscitar el tercer dia, ¡eh!", remarcava.
El regal de la trucada
María Jesús Villanueva, més coneguda com a Susi Profe, té gairebé dos milions de subscriptors al canal de YouTube, on dona consells pedagògics per a estudiants de primària. "Jo visc la meva fe diàriament. Ha sigut un regal rebre la trucada per venir avui. Estava amb el cor encongit perquè en principi no vindria", assegurava aquesta divulgadora mare de tres nens i resident a Torrejón de Ardoz, que afirmava que la seva manera de viure el cristianisme la comparteix en el compte d’Instagram personal.
"El gest que [el Papa] va fer dissabte del six-seven va impactar els joves, s’ha creat feeling. Això mola perquè aconsegueixes fer-ho, que et prestin atenció... Déu és molt important", assegurava. "És una experiència única que s’ha de viure", afirmava la Natalia, d’Experimentos Caseros –@ ExpCaserosMix–, que suma 3,2 milions de seguidors a YouTube i que ahir també havia sigut convidada a aquesta zona VIP davant la qual va passar el Pontífex amb el papamòbil tan sols uns moments abans de començar la missa. Tot i que el seu canal va d’una altra temàtica completament diferent (és un canal científic) i ella no és practicant, afirmava estar molt "il·lusionada" per veure tan a prop la missa.
Abril Casals era una altra de les influencers de la paraula. Té prop de 20.000 seguidors amb el seu compte Ánimo Bombilla, on aquesta jove de 20 anys explica la seva "experiència de fe". "El Papa ens va transmetre que pròxim i humà que és", assenyala la jove, que afegeix que encara no es pot guanyar la vida amb el seu canal perquè no és fàcil trobar partners per a la temàtica catòlica. "És difícil trobar marques que vulguin treballar amb tu quan parles de Déu", afirmava la jove, que, tot i no ser batejada, va començar a fer-se "preguntes" a 14 anys i es va acabar batejant ja d’adolescent. "Al principi els pares hi eren reticents, però ara són feliços", afegeix.
A l’organització del viatge es veu fonamental la tasca d’aquests creadors digitals. "Tots ajudaran a amplificar el missatge del Papa, que arribi a una altra gent, no solament catòlics, que tots puguin sentir el seu missatge", afirma una portaveu.
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