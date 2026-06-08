Gairebé mig milió d’hòsties consagrades
El SAMUR va establir cinc punts de control, on els cops de calor van ser una constant i hi va haver queixes de voluntaris per l’organització, tot i que cap incident greu.
David López Frías
El Carlos, un seminarista de 23 anys, es mou entre la multitud de l’entorn de Cibeles amb la mateixa agilitat que un venedor de refrescos. La diferència és que ell reparteix hòsties. Consagrades. És una de les més de 2.000 persones que ofereix la comunió als presents que no han pogut arribar fins al cor de la missa.
Concretament, 2.300. "Entre seminaristes i ministres extraordinaris nomenats per a l’ocasió, som uns 1.800 donant la comunió entre tots els sectors. A això se li ha de sumar la presència d’uns 500 sacerdots", explica a EL PERIÓDICO mentre beneeix el pa d’àngel per donar-lo a una dona en cadira de rodes. En total, van repartir 460.000 pans. L’assistència es calculava durant la celebració pròxima als 1.200.000 persones. Les xifres posteriors de l’organització la van elevar a 1,5 milions.
El Daniel va acompanyat d’una jove voluntària, vestida de blanc i taronja, que li sosté un paraigua a tall de para-sol. És la funció dels 8.000 voluntaris que participen en l’esdeveniment: sostenir. "Fem de tot: des de donar indicacions fins a atendre cops de calor", assenyala la María, una voluntària d’una parròquia d’Hortaleza.
Precisament els cops de calor van ser protagonistes negatius de la cerimònia. Efectius de Policia Nacional revelaven que "no n’hi ha hagut tants com imaginàvem en proporció amb la quantitat d’assistents, perquè la calor no ha sigut tan forta. Però sí que n’hem atès uns quants". Prop de 14.000 agents vetllaven pel bon funcionament d’un esdeveniment que no va registrar un sol incident greu.
El SAMUR va distribuir una sèrie de punts sanitaris avançats en cinc llocs de l’entorn: a la Gran Via, Passeig del Prado, Bárbara de Braganza, Cánovas del Castillo i Armada Espanyola. Una xifra que molts afectats pel sol no van dubtar a considerar "insuficients".
Queixes organitzatives
El Daniel porta un pitet taronja. Això el distingeix com un dels caps d’equip. Ells van rebre una formació, uns dies abans de la celebració, en coordinació i primers auxilis. Lamenta "que un esdeveniment tan multitudinari no s’hagi organitzat bé. Els voluntaris hem arribat i ningú sabia què havíem de fer", prossegueix la María.
Perquè l’organització, no obstant, va deixar bastant a desitjar: "Ha faltat comunicació i organització. Els voluntaris som aquí des de les 5 o les 6 del matí, però no ens han facilitat l’arribada. Les estacions de metro pròximes (Retiro, Velázquez, Serrano i Colom) estaven tancades. I hi ha voluntaris que venen des de molt lluny per ajudar. No se’ls ha tingut en compte", resumeix Domingo, de la parròquia de San Benito.
Zero incidents, això sí, a l’entorn. "És un públic fàcil per a això. Gent molt respectuosa; no són hooligans", assenyala el Daniel, que no es vol imaginar "com s’hauria pogut desenvolupar l’acte sense la participació dels voluntaris".
Avituallament difícil
Un treball, el dels voluntaris, que no està pagat (literalment). Que ha estalviat a l’organització una gran quantitat de diners i que tampoc ha facilitat aquests soferts cooperants ni la recàrrega de forces: "Havíem d’anar a un punt d’avituallament i jo no hi he anat, no ho posaven fàcil", acaba dient la María.
La fe mou muntanyes. També milers de persones que s’han presentat de manera altruista per ajudar, sense esperar res a canvi, en els actes del papa Lleó XIV a Madrid. Són 8.000, però es van arribar a rebre més de 20.000 sol·licituds.
Subscriu-te per seguir llegint
- Pau Palomar, de Castellnou: de treure una de les millors notes de selectivitat a fer pràctiques de física a Suïssa i a estudiar als Estats Units
- Marxem molt tranquils, però ara hem de passar el dol
- L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
- Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Advocats experts en herències alerten d’un error habitual: «La successió s’obre en el mateix instant de la defunció»
- Pep Guardiola inaugura a la Salle la segona Cruyff Court de Manresa
- Últimes enquestes de les eleccions del Reial Madrid: així estan els sondejos entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme