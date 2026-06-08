Les PAU arrenquen demà en plena visita del Papa i la vaga docent
L’organització recomana acudir a les proves amb prou temps, mentre que els instituts han revertit amb tutories i classes de repàs l’impacte de les classes perdudes amb les aturades
Helena López
La selectivitat 2026 arrenca demà a Catalunya en un escenari endimoniat: coincideixen els dos primers dies amb la visita del Papa a Barcelona i, el primer, demà, amb una nova jornada de vaga educativa que s’ha convocat amb motiu del viatge papal. Més enllà de les dificultats de mobilitat –els sindicats s’han compromès a no començar les protestes fins passades les nou del matí, per facilitar l’arribada dels alumnes als tribunals–, el cicle d’aturades –amb cinc convocatòries generals i d’altres de territorials durant els dos últims trimestres – han impactat en el batxillerat dels alumnes del sistema públic. "Hem acabat algunes matèries quan el curs ja havia finalitzat i, en alguns casos, no hem pogut repassar com hauríem volgut", es queixaven aquesta setmana estudiants que feien l’última empenta a les biblioteques.
En aquesta edició de les proves d’accés a la universitat (PAU) també s’estrenen detectors de dispositius electrònics que han "de garantir la integritat" dels exàmens. Unes proves, cal dir, que un any més registren xifra rècord de participants: 45.821 estudiants matriculats. Es tracta del cinquè rècord consecutiu de matriculacions, després que en l’anterior convocatòria se superés la barrera dels 44.000 inscrits. Del total de matriculats, 35.052 procedeixen de segon de batxillerat; 5.965 han estudiat cicles formatius de grau superior (CFGS) que s’examinen d’alguna assignatura en la fase específica –un altre rècord–, i 4.804 són de matrícula lliure: van estudiar el batxillerat en anys anteriors i o no van fer les proves o bé volen millorar la seva nota.
Sobre la coincidència amb la visita de Lleó XIV, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegurava fa uns dies que al Departament estan "tranquils", tot i que s’han coordinat amb el Departament d’Interior perquè "el risc zero no existeix". En aquest sentit, des de la conselleria han demanat als estudiants que facin els desplaçaments amb la màxima antelació possible i que minimitzin els seus moviments entre les proves i que, per exemple, no tornin a casa per dinar si a la tarda tenen proves programades.
Amb l’objectiu d’evitar problemes, s’ha demanat als instituts que informin els estudiants sobre la prohibició expressa d’accedir a l’aula amb "qualsevol dispositiu amb capacitat de comunicació". Això inclou telèfons mòbils, òbviament, però també rellotges intel·ligents, polseres electròniques, auriculars, tant visibles com ocults, i ulleres intel·ligents. A Catalunya, com en altres comunitats, s’implementarà en aquestes PAU una prova pilot amb detectors d’aparells digitals de comunicació durant les proves "per garantir l’equitat i la igualtat de condicions durant la realització dels exàmens".
L’incompliment d’aquesta norma – ja sigui per l’ús de mòbils, altres dispositius o per copiar– comportarà l’expulsió immediata de l’estudiant de l’aula, la qualificació de 0 en aquest examen i la possible imposició de sancions per part de la Comissió Organitzadora de la PAU, que, d’acord amb la informació facilitada per la presidència del tribunal, pot decidir anul·lar la totalitat de proves a qui hagi incomplert la normativa.
Totes les seus disposaran de detectors d’aparells electrònics i els controls es portaran a terme de manera aleatòria.
Falta d’exemples
L’Abril i la Daniela, dues dels 35.052 estudiants que acaben de finalitzar el segon de batxillerat, repassen aquests dies per a les proves i troben a faltar models per practicar. L’any passat, els exàmens van canviar de format i van adoptar unes proves més competencials (igual que el batxillerat també és més competencial), així que només disposen de dos exemples per practicar: els falta l’històric que hi havia amb el model anterior.
"Després de tanta pressió durant aquests dos anys, ara s’hi suma la incertesa de no saber com seran les proves; disposar de més models ajudaria", apunta la Daniela. La seva amiga Abril troba a faltar més models, però està tranquil·la. "Hem estudiat molt i crec que ens estan preparant bé; ens anirà bé i, si no, sempre hi ha opcions", reflexiona amb maduresa i la calma que li dona saber que arriba a les proves amb els deures fets.
Respecte al cicle de vagues que han alterat sobretot el tram final del curs, la majoria de centres públics han ofert classes de repàs i tutories extres per resoldre dubtes i compensar les possibles classes perdudes durant el cicle de vagues. "Hi ha professors que fins i tot ens han facilitat els seus telèfons i ens han fet classe a la tarda", assenyala Alba Gómez.
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