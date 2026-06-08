Lleó XIV congrega al centre de Madrid un milió i mig de fidels
El Papa va celebrar a Cibeles una missa de Corpus carregada de litúrgia i espiritualitat. Va recórrer amb el papamòbil avingudes plenes i va reunir la societat civil en un acte en què va convidar a "teixir xarxes" centrades en la "dignitat humana".
Patricia Martín
La visita del Papa a Espanya està demostrant que l’Església catòlica té un important múscul, afavorit perquè un bon percentatge d’espanyols potser no trepitja una església cada diumenge però sí que simpatitza amb una espiritualitat en auge i vol ser testimoni d’un esdeveniment històric. Amb aquests elements, Lleó XIV va desbordar ahir Madrid, amb una missa a Cibeles que va congregar més d’1,5 milions de persones, de manera que va quedar curta la previsió dels organitzadors. El nombre d’assistents va igualar el rècord que va assolir Benet XVI en la històrica jornada mundial de la joventut, celebrada l’agost del 2011.
A ells s’hi han de sumar els milers de ciutadans que segueixen els desplaçaments amb el papamòbil i els 12.000 assistents a l’acte Teixir xarxes, una trobada al Palacio de Deportes amb què el Pontífex va voler tenir contacte amb representants del món de la cultura, l’art, l’economia i l’esport.
Si el primer dia de la visita va estar marcat per un acte institucional presidit pels Reis, en què va compartir sense embuts missatges en contra de la polarització política, per una visita a un centre de Càritas on va instar a ajudar els pobres i els immigrants i per una trobada amb els joves, ahir els missatges centrals de la seva visita van anar dirigits als catòlics, amb una missa i una processó del Corpus Christi carregades de litúrgia, simbolisme i espiritualitat. Com a contrapunt, a la tarda, va protagonitzar l’acte amb la societat econòmica, cultural i civil. I a uns i altres, fidels i referents socials, els va instar a implicar-se més amb els més febles.
No n’hi ha prou d’anar a missa
"Ningú pot agenollar-se davant el senyor i menysprear el germà", va remarcar en la seva homilia a Cibeles. Un acte pastoral, en el qual els cànons marquen centrar-se en la litúrgia i no en els missatges polítics, que segurament compartirà amb més claredat avui en la visita al Congrés, però entre línies es va poder entendre el seu encàrrec: no n’hi ha prou d’anar a missa, el bon cristià és el que ajuda a qui ho necessita dia a dia.
Un posicionament que va en línia amb l’enfrontament que ha protagonitzat amb Donald Trump per utilitzar la religió per justificar la guerra i amb el xoc que manté la Conferència Episcopal amb Vox per la intenció dels ultres de donar "prioritat nacional" a les ajudes i deixar sense subvenció entitats que atenen els immigrants, com Càritas. "Estem cridats a ser presents en les situacions i en els desafiaments de la societat, a no fugir, a comprometre’ns personalment en la construcció del bé comú", va voler justificar en l’acte pastoral central de la visita a Madrid, presidit per la família reial i al qual va assistir un nombrós grup de representants polítics.
Lleó XIV va insistir, per tant, en un missatge de caritat però també de renovar la litúrgia: "Que la religiositat que fa segles que anima aquest país no sigui un museu del passat, sinó una escola de fe de la qual beure avui també". I, davant de la processó del Corpus Christi, envoltat de 150 bisbes i cardenals i 1.600 sacerdots amb ornaments confeccionats per a l’ocasió, va recordar que aquesta celebració "no es tracta únicament de treure la custòdia, sinó de deixar-nos treure nosaltres mateixos de l’egoisme, de la indiferència, d’una fe còmoda i privada". "El Crist que passa pels carrers en la custòdia és el mateix que s’identifica amb els pobres, els abatuts, els que estan sols i els desemparats", va rematar.
Unes paraules que van seguir amb fervor, emoció i nervis els més d’1,5 milions de persones congregades a Cibeles i als carrers veïns a través de 31 pantalles, set camions pantalla i 608 altaveus, que es van quedar curts, ja que es van veure fins i tot cotxes de policia que retransmetien l’acte pels altaveus als carrers plens. Només van agafar bon lloc els que van matinar, alguns esperant des de les cinc del matí. Tot una exhibició de fervor i força, enmig d’una calor sufocant. Un dels moments més destacats va ser la comunió, en la qual van participar 2.300 sacerdots i ministres extraordinaris, senyalitzats amb paraigües blancs subjectats per voluntaris, que marcaven a la marea humana on s’havia de dirigir. I els que no hi podien arribar, van poder combregar a sis esglésies pròximes i en horari ampliat, fins a les dues del migdia.
Acte inèdit
Poques hores després, Lleó XIV va reunir la societat civil en un inèdit acte en què va predicar a favor de l’"escolta, el diàleg i el respecte". Aprofitant el nom de l’acte, va afirmar que "teixir xarxes" és mantenir "un diàleg entre institucions centrat en la dignitat humana"; "crear junts" i, en tercer lloc, "servir de manera desinteressada".
I va portar a col·lació la seva recent encíclica per recordar que "les estructures econòmiques i institucionals són justes només en la mesura que serveixen al desenvolupament integral de la persona i afavoreixen la participació responsable de tots". El van escoltar de prop Antonio Banderas, Sara Baras i Carolina Martín, a més de representants polítics, empresarials i sindicals, entre d’altres.
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