El lleure del Port Fòrum engega amb tres novetats
El debut del nou xiringuito urbà s’afegeix al renovat SeaSea Club i a la terrassa Còsmic de l’hotel de luxe SLS Barcelona.
Patricia Castán
La nova etapa del Port Fòrum comença a mostrar el seu potencial com a eix ciutadà i de lleure amb l’estrena aquesta primavera de diversos reclams: el nou xiringuito urbà Bus Hexperience, el beach club renovat com a SeaSea Club i les novetats de l’hotel de luxe SLS Barcelona, que l’any passat es va convertir en un nou pol d’atracció a la zona. El port esportiu situat a Sant Adrià avança en el seu reposicionament, en un moment en què els projectes urbanístics de l’entorn li són propicis, amb l’objectiu d’arribar a tres milions de visitants anuals.
Com va informar aquest diari, quan Port Fòrum fa 20 anys de vida i amb una nova concessió administrativa fins al 2051, el recinte està immers en millores i canvis que afecten la seva infraestructura portuària i els seus serveis lúdics. Els seus gestors assenyalen que l’evolució del projecte segueix un bon ritme, amb novetats operatives "dins del concepte de parc de lleure", com el club de platja i el nou concepte de xiringuito, així com millores als accessos amb l’obertura d’un nou pàrquing amb entrada pel parc de la Pau.
Port Fòrum continua "treballant en la creació d’esdeveniments per a un públic familiar", en línia amb els que es van desenvolupar l’any passat, i continua avançant en els plans per implantar un gran globus aerostàtic. Tot i que els relleus i obertures de nova oferta gastronòmica als seus locals del perímetre encara es faran esperar, l’eix espera una dinamització aquest estiu amb les novetats recents.
Tot l’any
La més recent és el nou Bus Hexperience, implantat el 2012 al port, quan l’expectativa era que a la zona hi hagués una famosa discoteca i altres projectes que no es van materialitzar, cosa que en va fer inviable la continuïtat. Cinc anys després van portar el Bus Terraza al Parc del Fòrum. Ara, amb el rellançament del port, han volgut reprendre la localització que consideren idònia. El nou concepte (desmuntable) inclou una gran pèrgola d’uns 500 metres a la fresca, però fora de perill del sol estival, per menjar, prendre alguna cosa o divertir-se en horari diürn, relata a aquest diari Enrique Sainz, artífex de la proposta juntament amb el seu soci Álex Angosto.
L’invent té discjòqueis però no incorpora pista de ball, tot i que els tardejos s’animin. Sainz deixa clar que el seu és un negoci "diürn", que obre de 13.00 a 23.00 hores, tot i que en la seva última hora només té fil musical per evitar qualsevol mena de molèstia en l’entorn.
Club de platja i restaurant
A pocs metres, més a prop de la mar, el SeaSea Club va començar a caminar a l’estiu com a hereu de l’antic Go Beach Club, però durant l’hivern va incorporar reformes i millores en els seus espais. Tot i que no és un club de platja de rigor, disposa d’una gran piscina i nombrosos ambients.
Però l’artífex de la nova aposta i de l’arribada d’operadors ha sigut, a banda de la nova gestió de Port Fòrum, la irrupció de l’hotel de luxe SLS Barcelona. Amb les seves 471 cambres, va posar la zona al mapa de molts turistes, però també de barcelonins i adrianencs que volien descobrir la seva oferta de cuina i copes, més enllà de l’allotjament. La setmana passada hi van afegir l’obertura de la terrassa Cósmico, el seu rooftop davant la Mediterrània, pensat per disfrutar tant del dia com de la nit, amb una proposta que combina Pool Club (de 12.00 a 19.00 hores), gastronomia d’inspiració japonesa i panasiàtica, i programació musical.
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