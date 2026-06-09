El 31% de residents del Bages té estudis superiors, cinc punts per sota de la mitjana catalana
El Moianès i la Cerdanya són les comarques interiors amb més residents amb estudis universitaris o d’FP superiors
El Solsonès és la que té el percentatge més elevat de persones amb educació primària o inferior
El 31% de residents al Bages té estudis superiors (universitaris, de grau superior de formació professional o equivalents), el que suposa cinc punts i mig menys que la mitjana nacional (36,7%), segons les dades de l’Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) corresponents a l’any 2024. La comarca se situa així tretze punts per sota del Barcelonès, la comarca amb el nombre més elevat de residents amb alt nivell d’estudis (44,3%). Entre les comarques grans del país (de més de 100.000 habitants), només l’Alt Empordà, la Selva, el Baix Penedès, l’Anoia i el Baix Empordà tenen un percentatge menor que el Bages de residents amb estudis superiors.
Entre les comarques del territori, Moianès (36,6%) i Cerdanya (35,6%) mostren el percentatge més elevat de persones amb estudis superiors. L’Anoia és la que menys, amb el 29,2%. Entremig se situen Solsonès (33,6%), Lluçanès (33,2%), Berguedà (32,1%) i Alt Urgell (31,7%). La comarca amb menys persones amb educació superior és la Terra Alta, (19,9%).
Pel contrari, el 12,9% de bagencs tenen tan sols l’educació primària o un nivell inferior. Això és una dècima més que la mitjana nacional. El Solsonès (14,4%) és la comarca de la regió amb el major percentatge, en aquest sentit, mentre que el Moianès (11%) i la Cerdanya (11,1%) són les que presenten un menor registre. A l’Anoia i al Lluçanès, el percentatge se situa en el 12,2%, mentre que a l’Alt Urgell puja fins al 13,6%, i fins al 13,7% al Berguedà.
Respecte del 2021, la relació de persones amb estudis superiors s’ha incrementat de dos punts al Bages, mentre que el de persones amb estudis primaris ha caigut 2,7 punts. A la comarca del territori on més ha variat el percentatge de persones amb estudis superiors és al Moianès (3,1 punts), i on més s’ha reduït el de persones amb estudis mínims és al Solsonès (3 punts). En el mateix període, la reducció a Catalunya de residents amb pocs estudis ha estat de 2,2 punts, mentre que l’increment dels d’estudis superiors ha estat de 2,8 punts.
Les capitals de comarca
En el cas de Manresa, el percentatge de residents amb estudis superiors arriba al 32,2% (1,5 punts més que tres anys enrere), i la de persones amb educació primària o inferior és del 13,2%, quatre dècimes superior a la mitjana nacional, però 2,7 punts menys que el 2021. A Igualada, el percentatge de persones amb estudis superiors és més elevat que a la capital del Bages, 34,4%, mentre és més baix el de persones amb estudis primaris (11,7%).
A la resta de capitals del territori, el percentatge de població amb estudis superiors se situa entre el 33,3% de Moià, el 31,5% de Solsona, el 31,1% de la Seu d’Urgell i el 30,7% de Berga el 25,4% de Puigcerdà i el 26,1% de Martorell, mentre que en persones amb estudis primaris o un nivell inferior la franja va des del 16,5% en el cas de Solsona al 12,8% de Berga, passant pel 13,3% de la Seu d’urgell, el 13% de Puigcerdà, el 12,8% de Berga i l’11,2% de Moià.
Les dades a Catalunya
En conjunt, la població de Catalunya amb estudis superiors és de 2.537.603 persones. En relació amb un any enrere, la població amb educació superior ha augmentat en 1,1 punts percentuals, mentre que la població amb educació primària o inferior ha disminuït en 0,6 punts percentuals.
Per país de naixement, entre els que tenen més de 20.000 residents a Catalunya de 15 anys o més, destaquen Itàlia (66,6%), Regne Unit (64,7%) i Alemanya (61,5%) amb els percentatges més elevats de població amb estudis superiors. A l’altre extrem hi ha Senegal (37,0%), Pakistan (36,5%) i el Marroc (33,7%) amb les proporcions més elevades de població amb educació primària o inferior.
En conjunt, el percentatge de població de 15 anys o més amb estudis superiors és força similar entre la població nascuda a Espanya (37,8%) i la nascuda a l’estranger (33,4%). En canvi el percentatge de població que només ha assolit educació primària o inferior, és molt superior per als nascuts a l’estranger (17,6%) que per als nascuts a Espanya (11,1%).
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