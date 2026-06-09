Informe. Saturació a les facultats
El 37% dels aspirants no obtenen plaça a la pública
Olga Pereda
Un informe de CCOO Educació alerta que el 37% dels aspirants a entrar a la universitat pública catalana no aconsegueixen plaça. No tant perquè les seves notes siguin insuficients, sinó més aviat per falta d’oferta. Elaborat a partir de dades oficials de la Generalitat i publicat ahir, l’informe assegura que hi ha un "desequilibri estructural" als campus: molta demanda i poca oferta. De les 66.817 persones que van sol·licitar plaça a la universitat pública catalana el 2025, el sistema va fer 42.056 assignacions i 24.761 van quedar fora. Per als que no obtenen plaça pública, les alternatives passen per anar a una universitat privada, ingressar a l’FP superior, incorporar-se al mercat laboral o esperar un any i repetir les PAU.
La saturació és especialment intensa a Medicina, un dels graus amb més ocupabilitat. Durant el curs 2025-2026, el grau en Medicina s’ha consolidat com la titulació amb més demanda dins del sistema universitari públic català. L’oferta de places resulta "totalment insuficient davant l’elevat volum d’aspirants".
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