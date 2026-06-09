salut
Can Ruti investiga una cirurgia pionera contra l’Alzheimer
L’hospital de Badalona inicia un assaig clínic, el primer a Europa, en pacients en fase inicial de la malaltia, que ajuda a drenar els ganglis limfàtics.
Beatriz Pérez
L’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti, a Badalona) ha arrencat un assaig clínic, pioner a Europa, per tractar malalts d’Alzheimer en fase inicial. Fins ara només s’ha portat a terme a la Xina. Aquest tractament experimental, que està en fase u –és a dir, el que actualment s’està estudiant és la seva seguretat, encara no la seva eficàcia–, consisteix en una petita cirurgia cervical de tres hores per millorar la "neteja" del cervell.
El seu nom mèdic és "derivació linfaticovenosa cervical" i es tracta d’una cirurgia que habitualment s’utilitza per tractar el limfoedema o inflamació crònica dels teixits tous del cos. Però els metges de Can Ruti intentaran donar-li ara un nou ús: a través de dues incisions al coll del pacient, miraran de "millorar" el "dràs" dels ganglis limfàtics perquè aquests siguin capaços de "netejar" l’acumulació de beta amiloide i tau al cervell, dues proteïnes que estan relacionades amb l’Alzheimer.
Aquest estudi es denomina ALCEA (estudi dels efectes clínics i biològics de l’anastomosis linfaticovenosa cervical en la malaltia d’Alzheimer) i té per objectiu determinar la seguretat, la viabilitat i el potencial efecte d’aquesta tècnica quirúrgica extracranial. En aquest marc, ja s’ha fet la derivació en dos pacients a Can Ruti, amb resultats molt preliminars, que podrien apuntar a una millora funcional en un, tot i que l’estudi es troba en una fase molt inicial i, de moment, insisteixen els metges, s’està avaluant la seva seguretat.
L’assaig es planteja com un estudi obert, unicèntric i prospectiu de fase I, amb la inclusió seqüencial de 10 pacients amb malaltia d’Alzheimer en fase inicial –quan ja n’hagi tractat cinc, Can Ruti avaluarà si seguir o no–, que seran seguits durant un mínim de 12 mesos.
"Bastanta millora"
María Antonia Puente, la dona d’un dels dos pacients – de 67 anys – que ja han sigut tractats, assegura que la família ha notat "bastant la millora". "Ara escriu i se li entenen les coses al parlar. Sí que hem notat la diferència. Està més animat i més actiu, vol fer coses", relata Puente. Fa tres mesos que el seu marit es va sotmetre a aquesta cirurgia.
Per al gerent de Can Ruti, Josep Maria Mòdol, el presentat aquest dilluns a Can Ruti "va més enllà d’un assaig clínic". "Es tracta de generar coneixement i de transformar idees innovadores en noves oportunitats per als pacients", ha dit en roda de premsa des de l’hospital badaloní. "Les malalties neurodegeneratives representen un dels reptes del nostre temps. I aquest és un abordatge revolucionari: un estudi encara sense resultats, el primer que es fa a Europa. La doctora Higueras [la cirurgiana que va portar a terme la cirurgia] es va formar a Àsia per poder realitzar-la aquí", ha dit Mòdol.
Abans d’explicar en què consisteix la intervenció, el neuròleg Pau Pastor ha il·lustrat com funciona la malaltia d’Alzheimer. S’hi produeix una acumulació proteïnes alterades de beta amiloide i tau al cervell. "El cervell necessita una neteja, que es produeix durant el son. La neteja del cervell és més complexa que la d’altres teixits i es produeix a través del sistema limfàtic, que s’encarrega d’eliminar les proteïnes alterades de l’organisme, incloses les de l’Alzheimer. Aquest sistema de neteja, en pacients amb Alzheimer funciona pitjor", ha explicat Pastor. Així, l’estudi consisteix a fer una cirurgia en pacients amb fase inicial d’Alzheimer que funciona com un "bypass" a través del coll", amb l’objectiu que els ganglis limfàtics accelerin la neteja del cervell.
Com ha explicat la cap de Cirurgia Plàstica de Can Ruti, Carmen Higueras, amb l’edat el sistema limfàtic "va degenerant" i fins a un 60% dels ganglis limfàtics es tornen inactius. "Aquesta és la base teòrica de la intervenció [demostrar que la millora del drenatge limfàtic pot contribuir a reduir l’acumulació de beta amiloide i tau al cervell], que es basa en dues incisions a nivell cervical. Sabem que, a causa d’això, disminueix el sistema de neteja del cervell i per això aquesta cirurgia va orientada a millorar aquest drenatge", ha dit Higueras. La cirurgia dura tres hores i el pacient es manté ingressat una nit en hospital i l’endemà és donat d’alta.
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