"No demanem res aliè a la tradició cristiana"
Les dones catòliques reclamen al Papa una Església feminista i sense homofòbia. Maria Mercader, d’Alcem La Veu, demana "reformes estructurals" i recorda que relegar-les dels llocs de poder no té arguments teològics.
Beatriz Pérez
Reclamen que els sacerdots tinguin formació "en lectures feministes i queer". També, una "reforma estructural" de l’Església catòlica per trencar amb tot allò "fruit del patriarcat i del masclisme". "Hi ha una injustícia de base en el lloc que se li va conferir a la dona dins de l’Església que no té cap argument teològic. No hi ha cap fonament evangèlic que justifiqui l’exclusió de les dones dels ministeris ordenats. Les restriccions apareixen posteriorment, estant vinculades a estructures patriarcals de l’Imperi i de l’Església. Va haver-hi dones diaconesses en les primeres comunitats cristianes i així apareix als Fets dels Apòstols", defensa a EL PERIÓDICO Maria Mercader, membre d’Alcem La Veu, un col·lectiu catòlic i feminista nascut en el context de les massives manifestacions del 8M el 2018. A unes hores de l’arribada del papa Lleó XIV a Barcelona, aquest col·lectiu format per aproximadament unes 50 dones reclama al Pontífex reformes estructurals que acabin amb el masclisme i l’homofòbia en el si de la institució eclesiàstica.
Alcem La Veu reclama, principalment, una institució feminista. "Mostrem rebuig tant al masclisme com als abusos comesos en el si de l’Església. L’Evangeli, en la seva essència, és d’alliberament", prossegueix Mercader, que també és responsable de l’Àrea de Pastoral de la Fundació Pere Tarrés. Igual com la resta de les seves companyes, posa el focus en la necessitat de "reinvidicar" la memòria de les primeres comunitats cristianes, on "les dones exercien lideratges significatius i on les estructures encara no s’havien clericalitzat ni jerarquitzat completament".
També carrega contra l’"homofòbia i transfòbia brutals" que "no tenen res a veure amb l’esperit original de l’Església". I demanen "eines interpretatives" que permetin llegir la Bíblia i la tradició escoltant les experiències "històricament silenciades de les dones, les persones LGTBIQ+ i totes les persones excloses".
"Que escolti i miri"
A Lleó XIV, el col·lectiu Alcem La Veu li demana "que escolti i miri". "Que miri als seus dos costats i també que miri cap avall perquè ell està situat en una posició d’altura", reflexiona Mercader. "Que sàpiga escoltar totes aquestes persones que viuen l’espiritualitat i que es troben a la perifèria, al marge del discurs clerical. El Papa s’ha d’acostar a tothom i tenir un discurs més obert", diu aquesta jove de 36 anys. "Quan reivindiquem una Església més igualitària, no estem demanant res aliè a la tradició cristiana. Maria Magdalena, primer testimoni de la resurrecció, és una de les grans figures de lideratge dels orígens".
Amb el seu rebuig de la guerra com a solució als conflictes internacionals, les seves crítiques a les deportacions massives dels EUA, la seva constant defensa dels immigrants o la seva encíclica sobre els riscos de la intel·ligència artificial, el papa Lleó XIV s’ha convertit en l’antagonista moral de Trump i, en general, de la ultradreta política internacional.
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