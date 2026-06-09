Viatge històric
El Govern central avisa que rebre Prevost amb xiulets "no ajuda al català"
El president Illa critica la petició de Puigdemont de protestar davant la visita papal
ERC i Junts carreguen contra la "desídia" institucional amb la llengua
Sara González
El Govern de Salvador Illa va carregar ahir contra la petició que va fer l’expresident Carles Puigdemont de rebre el papa Lleó XIV avui amb xiulets i estelades. Ho va fer per boca del conseller de Presidència, Albert Dalmau, que, en una entrevista a La 2 i Ràdio 4, va assegurar que no considera que aquesta actuació serveixi per donar un reconeixement al català. "Així no s’ajuda a la llengua", va etzibar després de la polèmica, finalment corregida, pel fet que el Pontífex no inclogués inicialment el català en alguns actes clau de la seva agenda a Catalunya, com la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família.
Dalmau va argumentar que s’hauria "de posar en valor" que el Papa hagi decidit incloure el català en una "part important" de la cerimònia, "en lloc de criticar-lo". De fet, va llançar una dura crítica als governs independentistes anteriors: "Tant de bo que aquests esforços per cridar a xiular-lo s’haguessin posat a crear places al Consorci per a la Normalització Lingüística", va assegurar, assenyalant el dèficit de vacants per aprendre català dirigides, especialment a persones migrants.
"Que es vegin les estelades i que se sentin les veus i els xiulets de protesta contra el renaixement del catolicisme franquista, opressor de minories i còmplice dels crims contra la humanitat", va assegurar dimecres de la setmana passada el líder de Junts en un missatge a X. També l’ANC, Òmnium, el Consell de la República, l’AMI i la Lliga Espiritual han convocat la ciutadania a mostrar la bandera independentista després del rebuig del cardenal Joan Josep Omella a col·locar l’estelada a la Sagrada Família.
Al marge de la protesta impulsada per Junts, el PSC valora "positivament" la visita del Papa. La portaveu dels socialistes catalans, Lluïsa Moret, va defensar ahir que el partit té "sintonia" amb els missatges centrats en el diàleg, la pau i la justícia social, però que hi ha altres qüestions que, "com amb altres líders internacionals, no comparteixen, com el rebuig del dret a l’avortament i a l’eutanàsia. El que no han qüestionat és que s’hagi de sufragar amb diners públics el dispositiu per rebre’l: "Mereix una benvinguda com qualsevol altre representant", va concloure.
"Desconsideració"
ERC i Junts van tornar a protestar ahir perquè consideren que el català no estarà prou ben representada en els actes del Pontífex en aquesta comunitat. Tant el partit de Junqueras com el de Puigdemont consideren que hi ha dos responsables d’aquest fet: l’Arquebisbat de Barcelona i el Govern de Salvador Illa, que no han fet els deures a l’hora de transmetre al Vaticà la importància de la llengua catalana.
Tot i que està previst que Lleó XIV utilitzi el català en el seu pas per Catalunya, tant ERC com Junts consideren que serà insuficient. La secretària general dels republicans, Elisenda Alamany, va acusar l’arquebisbe Joan Josep Omella d’haver actuat amb "desconsideració". "No ha estat a l’altura del que som com a país ni tampoc a l’hora de transmetre que aquí es parla una llengua", va afegir. També va incloure el Govern de Salvador Illa en les crítiques per haver actuat amb "desídia" i no haver pressionat més en aquest assumpte.
En un sentit semblant es va expressar el portaveu de Junts, Josep Rius, que va titllar Omella d’"intolerant" i el va acusar de "menysprear la llengua i la cultura catalanes". Rius tampoc ha deixat el Govern al marge: li critica haver tingut un "trist paper subsidiari". Per al partit de Puigdemont, la Generalitat hauria d’haver utilitzat totes les eines diplomàtiques de què disposa per aconseguir que el català tingués un paper més protagonista en la visita papal, cosa que el partit denuncia que no s’ha fet.
"Míriam Nogueras ha fet més demanant-l’hi al Congrés que el president Illa", va rematar. D’aquesta manera es va referir al fet que la líder del partit a Madrid aprofités la visita de Lleó XIV a la Cambra baixa per demanar-li personalment que s’expressi en català en la visita a Barcelona.
ERC i Junts van oferir el mateix discurs però, de nou, no van perdre l’ocasió per llançar-se la pulla de rigor. En aquest cas va ser Alamany qui va criticar al partit de Puigdemont que, mentre l’expresident demana xiular el Papa per l’assumpte del català, els seus diputats acudeixen als actes, com va ser el cas de Nogueras. "Fer les dues coses és incoherent. O una, o l’altra", va dir. També Rufián va desaprovar el gest de Nogueras, que va considerar que és "nacionalisme banal però efectiu". "I després, a votar amb el PP i Vox, això sí. Pur segrest mental convergent", va lamentar.
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