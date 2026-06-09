El Govern presumeix d’un Prevost "alineat"
Mentre Núñez Feijóo celebra la defensa del Pontífex sobre les arrels cristianes, Abascal es desmarca del missatge sobre la migració.
Iván Gil
El viatge del papa Lleó XIV a Espanya està suposant un bàlsam per al Govern. Una treva no només enmig de la polarització política que el mateix Pontífex ha denunciat en el seu discurs davant de les Corts Generals, sinó també davant la tempesta judicial que assetja el PSOE i que aquests dies queda en un segon pla. Fonts de la Moncloa no amagaven ahir la seva total satisfacció i reconeixien després de la intervenció al Congrés estar "encantats". Tant per l’"èxit" amb què qualifiquen la visita, com per l’alineació de missatges que reforçarien la seva agenda.
Malgrat que la visita no ha arribat ni tan sols al seu equador, Pedro Sánchez ja va traslladar al Pontífex en una trobada aquest dilluns a la Nunciatura Apostòlica que estava sent un "èxit". Un viatge que va titllar de "transcendental", segons fonts de l’Executiu, recolzant-se que "està rebent una extraordinària resposta per part de la societat espanyola". La satisfacció era encara més després del discurs del Papa davant el Congrés. Llargament ovacionat i compartit a dreta i esquerra, però amb l’Executiu posant el focus en matèria d’acollida de migrants i pau per considerar-se "absolutament alineat", com va destacar el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, que a més és el responsable de les relacions amb l’Església.
Sobre les diferències en matèria d’avortament i eutanàsia, drets que va rebutjar el Pontífex davant el Congrés, des de l’Executiu les minimitzen per limitar-se a "respectar les posicions" de l’Església.
Mentrestant, les dues formacions de la dreta i de l’extrema dreta, el Partit Popular (PP) i Vox, van rebre amb felicitacions i elogis el Pontífex, donat en principi a l’important percentatge de catòlics entre la seva base electoral, tot i que Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal (condemnats a entendre’s per arribar al Govern central, com està passant de nou en les comunitats autònomes) han marcat accents i fins i tot fons molt diferents en la rebuda a Lleó XIV.
El líder de l’oposició va evitar posar cap però al fons i a la forma de la visita, com ell mateix va expressar a les xarxes socials per donar compte de l’audiència que li va concedir aquest dilluns Lleó XIV a la Nunciatura, el seu allotjament a la capital. "El papa Lleó XIV ens recorda que una societat veritablement lliure no es construeix contra les seves arrels, sinó des d’elles. I Espanya, com la resta d’Europa, no s’entén sense les seves arrels cristianes. Per això el PP sempre tindrà en els principis de l’humanisme cristià un dels seus pilars. Seguint el seu consell, alcem la mirada per mirar al futur amb esperança, defensar la solidesa de les nostres conviccions i continuar construint junts una societat més justa", va compartir. Abascal, cuidant en tot moment el to de respecte i fins i tot d’elogi a Lleó XIV, va començar a posar els punts sobre les is al fons del missatge del Pontífex. "Jo estic plenament d’acord que hem d’evitar la polarització entre els polítics honrats i arribar a acords per combatre les màfies i per combatre els delinqüents", va afirmar.
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