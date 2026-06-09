Afectació generalitzada
Una incidència deixa sense servei tot el sistema de Rodalies minuts abans de l’arribada del Papa a Barcelona
Tots els trens de Rodalies i Regionals podrien estar aturats mentre es resol el problema, que afecta els programes de regulació del trànsit ferroviari
El centre de control de Rodalies ha caigut almenys sis vegades en els últims dos mesos
Pau Lizana Manuel
Un incidència al centre de control d’Adif sobre el sistema de Rodalies deixa a aquestes hores sense servei totes les línies de Rodalies i de Regionals de Catalunya. L’incident ha deixat immòbils tots els trens que circulaven per la xarxa i afecta totes les línies del sistema. En concret, segons ha informat Rodalies, són les línies R1, R2, R3, R4, R8, R11, R14, R15, R16, RT17, RG1, RL3, RL4, RT1, RT2. La incidència es produeix pocs minuts abans de l’arribada del Papa a Barcelona i en un jornada en què s’havien previst reforços per cobrir l’augment de la demanda per la visita del Pontífex.
Segons informen fonts d’Adif a EL PERIÓDICO, ha caigut el sistema informàtic del Centre de Regulació de la Circulació (CRC) de l’estació de França a les 12.25. Els tècnics de l’empresa ferroviària estan provant de reactivar el sistema, de moment sense èxit. Tampoc s’ha activat, de moment, el ‘back-up’ del sistema que hi ha a l’estació de Sants. Les veus d’Adif asseguren que aquesta segona opció segueix sobre la taula mentre s’aclareixen les causes originals de la sentència.
És el mateix incident que es va produir pocs dies després de l’accident de Gelida i que, segons es va poder determinar setmanes més tard, va ser causada per una fallada en el ‘software’ que Siemenes proporciona al centre de control. Sense el centre de control en funcionament, Adif, que és la responsable de la infraestructura ferroviària, no pot informar degudament els maquinistes de possibles incidències en els seus trajectes o donar-los les indicacions per poder avançar amb seguretat. De fet, una caiguda generalitzada del sistema fa que tots els semàfors es posa en vermell, per això els trens que circulaven en el moment de la incidència quedin detinguts pocs instants després.
[Hi haurà ampliació]
- Jordi Cruz explica l’error que molts fan quan bullen patates, mongetes o bròquil
- Ja és oficial: la UE endureix avui les normes per als amos de gossos i gats amb un nou requisit obligatori
- P. Jordi Castanyer, monjo de Montserrat: «És un honor per Catalunya que un Papa vingui a visitar Montserrat»
- Manresa viurà aquest dilluns al vespre la sortida de la caravana de sor Lucía que beneirà el Papa
- El Barri Antic de Manresa es transforma en Rio de Janeiro pel rodatge de 'Los niños del Brasil
- Identificada una persona acusada d'atemptar contra el patrimoni patumaire durant el Passacarrers
- Un manresà crearà el principal museu de la música d’Europa
- Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa