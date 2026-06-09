Nova proposta museística
L’escola de les Teresianes de BCN acollirà un museu de Gaudí
El futur Museu Gaudí Teresianes aprofundirà a partir del 2028 en la trajectòria vital, espiritual i professional del genial arquitecte català.
La iniciativa té el vistiplau del Vaticà i busca potenciar la ciutat culturalment
El disseny serà d’Arquitectura Genís Planelles, guanyadora del concurs
David Morán
L’escola de les Teresianes, una mena de castell neogòtic que Antoni Gaudí va projectar entre 1888 i 1890 amb maó i pedra triturada al barri de Sant Gervasi de Barcelona, acollirà a partir de principis del 2028 un nou museu dedicat a la dimensió més espiritual de l’arquitecte català. Al carrer Ganduxer, entre imponents almenes, arcs parabòlics i reixes de ferro forjat, el futur Museu Gaudí Teresianes es presenta com un nou equipament cultural concebut per aprofundir en la trajectòria vital i professional de Gaudí.
La presentació oficial del museu arriba després de confirmar-se l’autorització del Vaticà i coincideix amb tres esdeveniments especialment rellevants: la visita del Papa a Barcelona, la celebració de l’Any Gaudí i la commemoració dels 150 anys de la fundació de la Companyia de Santa Teresa de Jesús. Des del nou museu es vol mostrar una dimensió poc explorada de l’arquitecte català: la seva recerca espiritual, la seva concepció essencial de l’arquitectura i la seva relació amb els valors educatius i humanistes impulsats per Enric d’Ossó a partir del magisteri espiritual de Santa Teresa de Jesús.
D’aquesta manera, el nou espai, impulsat per IngeniaCultura, permetrà ampliar el relat gaudinià de la ciutat més enllà de les obres més conegudes de l’arquitecte i posarà en valor un llegat arquitectònic, espiritual i educatiu de singularitat excepcional. El projecte s’emmarca, a més, en l’Any Gaudí i té com a objectiu reforçar el posicionament de Barcelona com una de les grans capitals culturals europees.
S’obrirà al públic, a més, un espai que des del 1969 l’edifici és bé d’interès cultural i que era pràcticament inaccessible per a qualsevol no relacionat amb la institució educativa.
Amb una planta inspirada en Els estatges del castell interior, de Santa Teresa de Jesús, i un pressupost condicionat pel vot de pobresa de l’ordre, Gaudí va esquivar les estretors econòmiques aixecant un edifici gegant amb no pocs elements ornamentals i solucions arquitectòniques marca de la casa com columnes helicoidals, encreuaments de quatre braços i arcs parabòlics. La construcció de l’escola és simultània a la del Palau Güell, el sumptuós palauet que Gaudí va projectar a Nou de la Rambla per a l’industrial Eusebi Güell, però les diferències entre tots dos projectes són evidents pel que fa als materials: mentre el palau recorre a marbres nobles, pedra del Garraf i fustes de roure i pi, per a les monges s’utilitza maó vist i maçoneria.
Geometria i espiritualitat
El luxe, en aquest cas, cal buscar-lo en l’estructura i la il·luminació. El seu aspecte exterior d’inexpugnable fortalesa coincideix, a més, amb la transformació de l’obra gaudiniana, encaminada a partir d’aquí a una religiositat cada vegada més profunda i apressada. L’escola, de fet, anticipa moltes de les aportacions conceptuals que Gaudí desenvoluparia després en altres projectes, per la qual cosa la llum, la geometria, l’espiritualitat i la innovació constructiva seran els eixos del recorregut expositiu.
El Museu Gaudí Teresianes es concep com un centre cultural innovador que integrarà patrimoni, investigació, divulgació i tecnologia avançada. La proposta museogràfica inclourà recursos audiovisuals i multimèdia, peces i documentació originals i facsímils, maquetes, mòduls interactius, restitucions físiques i virtuals, projeccions panoràmiques i màpings arquitectònics. L’objectiu és oferir una lectura comprensible i atractiva de l’univers gaudinià mitjançant la combinació de tècniques tradicionals i innovadores. El projecte es completarà amb l’accés lliure a una part del jardí, des d’on podrà contemplar-se l’edifici.
Gaudí 360o
Entre els espais previstos figura l’Espai Gaudí 360o, una planta completa de l’edifici destinada a una exposició permanent sobre la trajectòria vital i artística de l’arquitecte. Hi haurà també una altra planta per a exposicions temporals centrades en conceptes creatius com la transcendència o la bellesa, i una sala digital que permetrà als visitants viure una experiència de realitat virtual per endinsar-se en el procés de treball de Gaudí.
Des d’aquest espai, expliquen els responsables del futur espai, el visitant podrà descobrir com Gaudí va transformar les influències religioses, pedagògiques i socials del seu temps en una arquitectura al servei d’una funció concreta: ser convent per a la formació i residència de les novícies de la congregació de les Teresianes i escola per a nenes.
EnginyeraCultura, empresa especialitzada que s’encarrega del projecte, és responsable també de la fundació de l’IDEAL Centre d’Arts Digitals, la cogestió de Barcelona XRLab, al Poblenou, i la participació en la firma de disseny i producte cultural It Brings Art. Segons informen els impulsors del nou museu en un comunicat, la coordinació i supervisió integral del desenvolupament del projecte va a càrrec de l’estudi Josep Cortina, especialitzat en arquitectura, interiorisme i ‘project management’, amb experiència en projectes vinculats al patrimoni, els espais comercials i els equipaments d’ús públic.
Per la seva banda, l’equip guanyador del concurs convocat per dissenyar la proposta arquitectònica del futur museu ha sigut Arquitectura Genís Planelles, autor de projectes com la restauració de l’Institut Verdaguer, al parc de la Ciutadella, i l’ampliació del mercat modernista del peix per convertir-lo en la Casa de la Festa Major de Vilafranca del Penedès.
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