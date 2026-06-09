espai públic
Les accions del Pla de Barris comencen a Santa Coloma
L’ajuntament ja treballa en les intervencions en comunitats de veïns vulnerables en barris amb dèficits significatius de vivenda.
Manuel Arenas
Les accions de regeneració urbana pròpies del Pla de Barris de la Generalitat han començat a Santa Coloma de Gramenet, un dels municipis catalans que van rebre 25 milions de la subvenció catalana per renovar barris degradats. En una atenció als mitjans ahir, l’alcaldessa Mireia González, la consellera d’Interior, Núria Parlon, i la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz, van explicar com avancen les actuacions al municipi.
"Estem començant la transformació del nostre espai públic: ja hem cedit solars a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i estem treballant amb les escoles la seva adaptació al canvi climàtic", va afirmar l’alcaldessa González, que es presentarà com a candidata per primera vegada a les municipals del 2027. Parlon, exalcaldessa de Santa Coloma, va recordar la importància del projecte de la segona residència per a persones grans, que ja té ubicació, molt reivindicat per la plataforma local SOS Gent Gran. "El Pla de Barris i la segona residència són els grans projectes del Govern a Santa Coloma", va ratificar Parlon.
Els avenços més destacats del Pla de Barris tenen a veure amb la rehabilitació habitacional als barris del sud (Fondo, Raval, Santa Rosa, Safaretjos i una part de Can Mariner), amb dèficits significatius de vivenda. L’ajuntament ja treballa en el programa d’intervencions integrals en comunitats de veïns vulnerables, que prepara la firma dels convenis de rehabilitació amb les primeres comunitats afectades.
115 milions en 5 anys
Al març, González va presentar un pla d’inversions de 115 milions per als pròxims cinc anys. Més enllà de la millora de la seguretat, centrada a construir la nova comissaria, els grans eixos estratègics són l’educació, l’esport i l’habitatge. Entre aquestes inversions s’inclouen el pla per al manteniment i la renovació d’escoles, que comportarà actualitzar els centres educatius per potenciar les oportunitats dels nens, així com l’increment de places per a 0 a 3 anys a les guarderies municipals.
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