Lleó XIV posa deures als polítics crispats i al clergat tebi amb els abusos
Prevost és el primer Pontífex a parlar davant de les Corts Generals, rep sis víctimes de pederàstia i es dona un altre bany de masses al Bernabéu
Miguel Ángel Rodríguez
En cas de veure’s amb Pedro Sánchez en la nunciatura a congregar-se amb prop de 70.000 fidels al Santiago Bernabéu. Lleó XIV va firmar ahir la seva tercera jornada a Espanya, la més esperada i frenètica fins al moment, deixant encàrrecs als polítics i posant deures a la Conferència Episcopal. En una visita històrica al Congrés, va reclamar una "solució" per al drama de la immigració, es va posicionar en contra de l’avortament i l’eutanàsia, va rebutjar el rearmament davant el clima internacional i va demanar abandonar la "desqualificació permanent". Tots els dirigents van abraçar les seves paraules, però sense poder apropiar-se-les del tot. També va enviar un missatge transcendental als bisbes espanyols: que responguin a la "plaga" dels abusos sexuals i que afrontin el problema.
Per primera vegada en la història, un Papa ha entrat al Congrés per fer un discurs a diputats i senadors. Amb la crispació política en màxims, Lleó XIV va donar una de freda i una de calenta a tots els partits. Va avalar la regularització de migrants empresa pel Govern i va carregar contra la discriminació pel lloc de naixement, l’essència de la prioritat nacional del PP i Vox. Però també es va mostrar contrari a l’avortament i l’eutanàsia, els dos drets reivindicats per l’Executiu i tots els seus socis.
Tot i així, ningú va semblar sortir-ne descontent. "El seu discurs és concordant amb el del Govern", va dir el ministre Félix Bolaños. "Subscric de la primera a l’última totes les seves paraules", va assegurar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. I, tot i que no amb tanta contundència, també el president de Vox, Santiago Abascal; el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, o la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso –amb qui es va veure en una audiència privada– van recolzar les seves paraules.
"Escolta" i "veritat"
També portava un missatge clar en la seva visita posterior a la Conferència Episcopal, on va abordar un dels assumptes més espinosos de tot el periple, el dels casos de pederàstia al si de l’Església. L’apel·lació als bisbes espanyols va ser directa, com no ho havia sigut en públic tan clarament fins ara per cap dels seus predecessors en un assumpte que incomoda especialment una jerarquia eclesial acusada d’abordar la qüestió amb tebiesa. Tot i que va evitar esmentar la paraula abús o agressió sexual, sí que va parlar "dels ferits precisament pels qui haurien de cuidar-los, fins i tot per membres del clergat". I després de l’acord firmat a principis d’aquest any pel Govern i la Conferència Episcopal i la posada en marxa d’un pla de reparació que moltes associacions consideren insuficient, no va deixar lloc a dubtes: davant el que va anomenar una "plaga", toca respondre, els va dir als prelats, "amb l’escolta, la veritat, la justícia i la reparació".
De tornada a la nunciatura, i després de mantenir allà breus audiències privades per separat amb Feijóo, Ayuso i la reina Sofia, es va reunir durant una hora amb un grup de sis víctimes en una trobada, com va anunciar el Vaticà tot just unes hores abans de l’arribada de Lleó XIV a Madrid, "organitzat per l’Església espanyola". Una trobada de la qual les principals associacions van denunciar que es va deixar fora els seus membres per ser uns "dades" que no s’han acollit als plans de reparació, i que només buscava "rentar la imatge" de la Conferència Episcopal.
Lleó XIV, segons un comunicat de l’oficina de premsa del Vaticà, va escoltar "amb afecte i atenció", els va traslladar "la seva proximitat i la de tota la comunitat eclesial" i el seu compromís que les propostes rebudes serveixin per a futurs esforços i "l’Església pugui ser veritablement un lloc segur".
La resta de la jornada, l’última que el Papa ha passat completa a Madrid abans de partir avui cap a Barcelona per continuar el viatge per Espanya, va servir per a un nou bany de masses. L’accent litúrgic va estar en una visita a la catedral de La Almudena, on va presidir un acte d’oració i d’homenatge a la Mare de Déu que dona nom al temple i patrona de la ciutat.
Allà Lleó XIV, en una altra subtil apel·lació a l’oberturisme, va instar a fer caure "muralles que no protegeixen, sinó que divideixen". Després d’això, va pujar al papamòbil rumb a un nou esdeveniment multitudinari i per moments amb aire d’espectacle a l’estadi Santiago Bernabéu, presentat com una trobada amb la comunitat diocesana davant gairebé 80.000 fidels i sacerdots de les parròquies madrilenyes.
"Un golàs per sempre"
En el trajecte, unes 200.000 persones van saludar el seu pas. Una vegada a l’estadi blanc, Prevost, seguidor del Reial Madrid, segons va confessar als corresponsals vaticanistes a l’avió que el va portar a Espanya, va ser victorejat pels 70.000 assistents en una cita que va alternar referències futboleres, actuacions musicals i testimonis. Entre ells, en una nova referència a la migració, el de Jorge i Liliana, un matrimoni peruà arribat a Espanya fa quatre anys, o el d’Álvaro, un jove de 33 anys convertit al cristianisme fa un any. També una nova intervenció de Lleó XIV. "Avui l’Església de Madrid ha fet un golàs per sempre", va afirmar davant un públic entregat.
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