Viatge històric
El Papa reclama a les Corts respecte a la "dignitat humana"
El Pontífex critica que la solució davant els temps actuals sigui el "rearmament" per imposar la força en l’ordre internacional
Miguel Ángel Rodríguez
En el seu discurs més polític, sobretot per l’escenari, Lleó XIV va reclamar davant les Corts Generals la recerca d’una solució al "drama migratori" que "exigeix una resposta" que ha de passar per una "acollida respectuosa i possibilitats reals d’integració", i donava suport així a la regularització que va posar en marxa el Govern de Pedro Sánchez. També va avalar la posició de l’Executiu a l’hora de defensar la pau i l’ordre internacional, mostrant-se en contra del "rearmament com a resposta". Però no tot van ser picades d’ullet a l’Executiu. El Papa es va posicionar en contra de l’avortament i l’eutanàsia, defensant que tota vida ha de ser "reconeguda i custodiada des de la seva concepció fins al seu ocàs natural, en cada circumstància de la seva existència".
"Aquí les diferències s’escolten, s’ordenen i, quan és possible, es converteixen en decisions compartides", va dir Lleó XIV davant del ple hemicicle de la Cambra baixa, compartit per diputats i senadors i amb els expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy i diversos presidents autonòmics –Salvador Illa i Adrián Barbón– a les tribunes de convidats. En un dels seus discursos més esperats en la visita a Espanya, per com d’inèdit era el moment, el Pontífex va posar l’accent en el "tràgic drama migratori" que requereix depassar "qualsevol lectura purament demogràfica o econòmica". En aquest sentit, va assenyalar la necessitat d’oferir una resposta que passi per una "acollida respectuosa i possibilitats reals d’integració" alhora que es treballa "pel dret a quedar-se a la mateixa terra" dels migrants.
Las paraules de Lleó XIV suposen un clar aval al procés de regularització de migrants que l’Executiu va posar en marxa fa uns mesos i que ha sigut durament criticat pel PP i Vox. La Conferència Episcopal ja va aplaudir la decisió del Govern, enfrontant-se als arguments dels d’Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal i rebutjant la idea de la "prioritat nacional" que les dues formacions han imprès en els seus pactes autonòmics. A més, el Papa acudirà en els pròxims dies a les Canàries per interessar-se de manera personal per la situació dels migrants que arriben a l’arxipèlag.
No va ser l’única picada d’ullet al Govern. "En el pla internacional, la pau exigeix valentia diplomàtica, responsabilitat ètica i una visió de futur fundada en el respecte a la identitat de cada poble i en l’obligació dels estats de resoldre les controvèrsies pels camins pacífics", va dir. Minuts després es va mostrar contrari que torni a "presentar-se el rearmament com a resposta gairebé inevitable". El Papa va defensar que "la dignitat humana no pot quedar subordinada a consensos socials mudables o al vaivé de les majories de cada moment".
La defensa de la vida
Però una de freda i una de calenta. Amb l’Executiu tramitant una reforma de la Constitució per protegir l’avortament i reivindicant la llei de l’eutanàsia com un dels seus mèrits, el Papa es va mostrar contrari a les dues qüestions. "¿Pot dir-se plenament justa una comunitat que deixa a l’ombra el nen encara no nascut, l’ancià, el malalt, el que pateix en silenci o el que depèn del tot de la cura dels altres?", va qüestionar Lleó XIV als parlamentaris. Tot seguit, i a manera de resposta, va afirmar que la defensa de la vida humana és "una meta de la civilització".
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