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SEGURETAT

Parlon demana "agreujar les penes" per tenir armes de foc

La consellera d’Interior assegura que els Mossos mantenen "un reforç policial" a la Zona Franca després del tiroteig que diumenge va causar una víctima mortal.

Mor un home en un altre tiroteig a la Zona Franca.

Mor un home en un altre tiroteig a la Zona Franca. / EPC

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Germán González

Barcelona

La consellera d’Interior, Núria Parlon, va remarcar ahir la necessitat d’endurir les penes per tenir il·legalment pistoles i escopetes a casa. Ho va dir després de l’últim tiroteig a la Zona Franca que diumenge va deixar una nova víctima mortal, la cinquena aquest any a Catalunya per un tret. "No ens resignem davant d’aquest tipus de violència letal. És important plantar-nos agreujar les penes per la tinença il·lícita d’armes de foc", va remarcar Parlon, que va assegurar que els Mossos d’Esquadra investiguen aquest nou crim a més de fer un "reforç policial" a la zona.

D’aquesta manera, la consellera reclama que la tinença irregular d’armes de foc sigui més castigada. En els últims anys les bandes organitzades s’han rearmat com a conseqüència de l’increment de negoci de la marihuana a Catalunya, ja que molts temen un assalt o les utilitzen per poder marcar territori.

Per això, es demana augmentar les condemnes per delicte de tinença il·lícita d’armes per a aquests narcotraficants, ja que en les operacions es troben pistoles o escopetes, a més d’alguna arma de guerra, quan es fan entrades i registres.

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