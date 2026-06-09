edició Local
EL PERIÓDICO guanya el premi Petxina Km 0 del Col·legi de Periodistes
Jan Magarolas
La demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha decidit que el premi Petxina Km 0 d’aquest 2026 recaurà a EL PERIÓDICO. L’anunci s’ha fet públic aquest divendres i es farà efectiu dijous vinent en un acte al Teatret del Serrallo de Tarragona, durant la celebració de la Festa de les Petxines de la Informació, els reconeixements territorials de l’escola.
La junta de la demarcació tarragonina entrega el premi a aquest mitjà per la reobertura de la corresponsalia a Tarragona, just ara fa dos anys. El Col·legi de Periodistes destaca "la voluntat de reconèixer una aposta que reforça la presència informativa al territori i garanteix una cobertura periodística de proximitat", amb una capçalera dedicada específicament a seguir l’actualitat del Camp de Tarragona.
L’escola valora també que l’aposta d’EL PERIÓDICO segueix la línia d’altres mitjans de l’abast nacional que proporcionen "una presència estable al territori", cosa que contribueix "a donar visibilitat a la realitat del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre des d’una mirada més pròxima".
També s’entregarà el premi Petxina Daurada 2026 al periodista Josep Maria Arias, en reconeixement "a una trajectòria professional extensa i compromesa amb el periodisme i la comunicació fetes al Camp de Tarragona".
- Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa
- L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
- Pau Palomar, de Castellnou: de treure una de les millors notes de selectivitat a fer pràctiques de física a Suïssa i a estudiar als Estats Units
- Jordi Cruz explica l’error que molts fan quan bullen patates, mongetes o bròquil
- Ja és oficial: la UE endureix avui les normes per als amos de gossos i gats amb un nou requisit obligatori
- Advocats experts en herències alerten d’un error habitual: «La successió s’obre en el mateix instant de la defunció»
- Últimes enquestes de les eleccions del Reial Madrid: així estan els sondejos entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme
- La data de la visita papal està marcada a Montserrat per una catàstrofe