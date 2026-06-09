Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Lleó XIV a Catalunya, en directeVisita del PapaPablo Tamba, fitxatge al BaxiRegulació de migrantsPAU 2026 a ManresaParc de l'AgullaNetflix a Manresa
instagramlinkedin

Conflicte educatiu

L’última vaga de professors d’aquest curs acusa el cansament del col·lectiu i els sindicats insten a seguir les protestes al setembre

L’anomenada «vaga del Papa» registra un gran descens de seguiment respecte a les anteriors convocatòries

Vaga de professors a Catalunya, avui en directe | Última hora de la mobilització dels docents a Barcelona, carrers tallats i afectacions al trànsit

Manifestació de professors a Barcelona

Manifestació de professors a Barcelona / BELÉN GONZÁLEZ

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Núria Marrón

«Volem fets, no miracles», han corejat milers de professors aquest migdia a Barcelona en una nova aturada –la novena– que serà l’última d’aquest curs. L’anomenada «vaga del Papa» ha registrat un gran descens de seguiment respecte a les anteriors convocatòries (divendres passat, a la una del migdia, la participació era del 28% i aquest dimarts, de l’11%). Conscients del desgast, els professors en vaga han instat a seguir les protestes a partir del setembre perquè, remarquen, el ‘no’ dels docents al preacord assolit pels sindicats amb Educació assenyala que aquest no dona resposta a l’ «emergència educativa». Per la seva banda, el Govern ha mantingut que començaran a desplegar un acord sobre el qual tanquen files i obriran un «diàleg» amb els representants dels docents per donar sortida a la «inquietud» que genera la creixent diversitat a l’escola, ha assenyalat la consellera portaveu Sílvia Paneque després del Consell Executiu.

La protesta ha partit a les onze del matí de la plaça d’Espanya amb l’objectiu de «col·lapsar Barcelona» amb motiu de la visita del papa León XIV, que ha arribat a la ciutat el migdia. La manifestació, que ha sumat complexitat a les limitacions de mobilitat derivades del viatge papal, ha recorregut la Gran Via cap a la plaça de Tetuan i d’allà s’ha encaminat cap al Parlament, on aquest dimarts es tramiten els pressupostos.

Notícies relacionades i més

La visita del Papa ha impregnat des dels eslògans fins a la ‘litúrgia’ de la manifestació, en la qual s’ha resat un ‘padrennostre educatiu’ i hi ha hagut fins i tot una ‘mama mòbil’.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jordi Cruz explica l’error que molts fan quan bullen patates, mongetes o bròquil
  2. Ja és oficial: la UE endureix avui les normes per als amos de gossos i gats amb un nou requisit obligatori
  3. P. Jordi Castanyer, monjo de Montserrat: «És un honor per Catalunya que un Papa vingui a visitar Montserrat»
  4. Manresa viurà aquest dilluns al vespre la sortida de la caravana de sor Lucía que beneirà el Papa
  5. El Barri Antic de Manresa es transforma en Rio de Janeiro pel rodatge de 'Los niños del Brasil
  6. Identificada una persona acusada d'atemptar contra el patrimoni patumaire durant el Passacarrers
  7. Un manresà crearà el principal museu de la música d’Europa
  8. Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa

El Papa arribarà a Montserrat després de la polèmica política que li han atribuït a Madrid

El Papa arribarà a Montserrat després de la polèmica política que li han atribuït a Madrid

L’última vaga de professors d’aquest curs acusa el cansament del col·lectiu i els sindicats insten a seguir les protestes al setembre

L’última vaga de professors d’aquest curs acusa el cansament del col·lectiu i els sindicats insten a seguir les protestes al setembre

I el Papa ha arribat a Barcelona: «Benvingut, ‘bienvenido’, Lleó XIV»

I el Papa ha arribat a Barcelona: «Benvingut, ‘bienvenido’, Lleó XIV»

Els pobles afectats per la riuada del dijous de Corpus es plantegen demanar la declaració d'emergència

Els pobles afectats per la riuada del dijous de Corpus es plantegen demanar la declaració d'emergència

Un ‘writing’ sobre l’estrès i l’ansietat adolescent, la pregunta estrella de l’examen d’Anglès de la selectivitat a Catalunya

Un ‘writing’ sobre l’estrès i l’ansietat adolescent, la pregunta estrella de l’examen d’Anglès de la selectivitat a Catalunya

La Generalitat destina 2,3 milions a la visita del Papa a Catalunya

La Generalitat destina 2,3 milions a la visita del Papa a Catalunya

Lleó XIV fa la seva primera homilia a Catalunya a la catedral de Barcelona amb alguns fragments en català

Lleó XIV fa la seva primera homilia a Catalunya a la catedral de Barcelona amb alguns fragments en català

Marc Bernades, d'Igualada, acaba primer a la polifacètica Escanyabocs de Ferro

Marc Bernades, d'Igualada, acaba primer a la polifacètica Escanyabocs de Ferro
Tracking Pixel Contents