Cau la participació en l’última vaga de professors del curs
L’aturada acusa el cansament del col·lectiu. El Govern, que començarà a desplegar l’acord, mantindrà un diàleg obert per donar resposta a la "inquietud" que desperta la diversitat a l’aula.
Núria Marrón
"Volem fets, no miracles", van corejar milers de professors ahir al migdia a Barcelona en una nova aturada –la novena– que serà l’última d’aquest curs. No obstant, tot just cinc dies després del sonor no al preacord assolit per sindicats i Educació, la batalla docent ha perdut força: el seguiment de l’anomenada "vaga del Papa" va acusar un fort descens respecte a les convocatòries anteriors (divendres passat, la participació va ser del 30,3%, i ahir, del 12%). Conscients del cansament del col·lectiu, els sindicats, capitanejats per Ustec i CGT, van instar a obrir un nou diàleg i, si això no succeeix, a continuar les protestes al setembre, ja que la negativa al pacte, remarquen, revela que aquest no dona resposta a l’"emergència educativa".
Per la seva banda, el Govern confia a encarrilar la situació perquè el curs vinent arrenqui amb "normalitat", va afirmar ahir el president, Salvador Illa. El temps de la negociació ha acabat i l’acord es desplegarà, però s’obrirà un "diàleg" per donar sortida a la "inquietud" que genera la "diversitat a l’escola", va assenyalar la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
Els signes d’esgotament i el desconcert postconsulta es van deixar notar en la protesta, a la qual van acudir 6.500 persones segons la Guàrdia Urbana i 45.000 segons la CGT, xifres també molt allunyades de les últimes mobilitzacions. La marxa va partir a les onze del matí de la plaça d’Espanya –hora triada per no interferir en les proves de la selectivitat– amb l’objectiu de "col·lapsar Barcelona" aprofitant la finestra de visibilitat que oferia la visita de Lleó XIV, que va arribar a la ciutat passat el migdia.
La protesta no va col·lapsar la ciutat, però sí que va afegir complexitat a les limitacions de mobilitat derivades del viatge papal: va recórrer la Gran Via cap a la plaça de Tetuan i d’allí es va encaminar cap al parc de la Ciutadella.
Al Parlament, on ahir es tramitaven els pressupostos, els organitzadors de la protesta –Ustec, que es va apartar del pacte després del no docent; CGT; Intersindical; COS (Coordinadora Obrera Sindical), i CNT– van entregar una carta als grups parlamentaris en què reclamen una reivindicació llargament ajornada: que Catalunya hi destini, com a mínim, el 6% del seu PIB, com estableix l’actual legislació catalana (LEC), aprovada el 2009. Lluny d’això, assenyalen els sindicats, la inversió continua molt lluny d’aquesta xifra. Segons l’informe mensual d’execució d’economia del desembre del 2025, la despesa executada en educació –inclosa la universitària– va representar el 2,75% del PIB. De fet, al final de la marxa, els sindicats es van reunir amb representants de Junts, ERC, els Comuns i la CUP.
Al·lusions a la visita papal
Abans que això passés, els manifestants van desfilar en un ambient festiu marcat per la visita papal, que es va deixar notar en la litúrgia i en els eslògans –"no habemus acord"– d’una protesta en què hi va haver des d’un parenostre educatiu fins a un mamamòbil i "els 10 manaments" contra l’emergència a les aules. Més enllà de les al·lusions i picades d’ullet al viatge del Pontífex, la pregunta que va sobrevolar la jornada va ser: "¿I ara què?". Es dona la paradoxa que, pocs dies després que els professors tombessin el preacord i obrissin una crisi política, educativa i sindical, la vaga i la manifestació d’ahir van ser, de lluny, les menys seguides del curs. Cal assenyalar també que es tractava de la novena aturada –amb la pèrdua de diners que això suposa– convocada durant aquest exercici i que el resultat de la consulta ha generat molta incertesa en el col·lectiu que els sindicats tenen ara el repte d’encarrilar.
Respecte al nou full de ruta de la protesta, Iolanda Segura, portaveu d’Ustec, sindicat que es reuneix avui amb la consellera Esther Niubó, va apuntar que obriran un "procés de deliberació" per establir "objectius concrets" sobre com seguir a continuació.
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