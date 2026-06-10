Els municipis volen blindar legalment la figura de l’electe local
Manuel Arenas
Cada vegada hi ha més preocupació entre el municipalisme català per atraure talent i blindar el prestigi del món local. La dificultat de trobar relleu generacional esquitxa àmbits clau per als municipis com la despoblació, els funcionaris municipals i el comerç local. L’Associació Catalana de Municipis (ACM) estén l’alarma al camp dels electes locals, és a dir, als alcaldes i regidors dels ajuntaments de Catalunya. Per tal de "reforçar la seva figura" i "garantir el relleu generacional", l’ACM va aprovar el 9 de juny un Decàleg del municipalisme per a l’Estatut de l’electe local.Cada vegada hi ha més preocupació entre el municipalisme català per atraure talent i blindar el prestigi del món local. La dificultat de trobar relleu generacional esquitxa àmbits tan clau per als municipis com la despoblació, els funcionaris municipals o el comerç local. L’Associació Catalana de Municipis (ACM) estén ara l’alarma al camp dels electes locals, és a dir, als alcaldes i regidors dels ajuntaments de Catalunya. Per tal de "reforçar la seva figura" i "garantir el relleu generacional", l’ACM ha aprovat aquest 9 de juny un ‘Decàleg del municipalisme per a l’Estatut de l’Electo Local.
La llum verda a aquest nou codi va tenir lloc en l’assemblea general extraordinària de l’ACM, celebrada a l’Auditori de la Pedrera coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí. Més de 200 alcaldes catalans hi van assistir per fer balanç del mandat municipalista 2023-2027 un any abans de les pròximes municipals.La llum verda a aquest nou codi ha tingut lloc a l’Assemblea General extraordinària de l’ACM, celebrada a l’Auditori de la Pedrera de Barcelona coincidint amb el centenari de la mort de l’arquitecte Antoni Gaudí. Més de 200 alcaldes catalans han assistit per fer balanç del mandat municipalista 2023-2027 un any abans de les pròximes eleccions municipals.
La presidenta de l’ACM i alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, va reivindicar el paper del municipalisme i va defensar que "és l’hora de reivindicar el poder local" en un context de grans transformacions i desafecció institucional. Budó va posar en relleu la tasca dels electes locals, destacant que és "una feina sovint poc reconeguda, però imprescindible per al benestar de la ciutadania". Va remarcar que els ajuntaments són "la primera escola de democràcia" i l’espai on es resolen els problemes quotidians de les persones. "Ja és hora que se’ns tracti com administracions majors d’edat", va reclamar la també exconsellera de la Presidència de la Generalitat.La presidenta de l’ACM i alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ha reivindicat el paper del municipalisme i ha defensat que "és l’hora de reivindicar el poder local" en un context de grans transformacions i de desafecció institucional. Budó ha posat en valor la tasca dels electes locals, destacant que és "una feina sovint poc reconeguda però imprescindible per al benestar de la ciutadania", i ha remarcat que els ajuntaments són "la primera escola de democràcia" i l’espai on es resolen els problemes quotidians de les persones. "Ja és hora que se’ns tracti com administracions majors d’edat", ha reclamat la també exconsellera de la Presidència de la Generalitat.
En l’ACM treballen amb la idea que aquest decàleg funcioni com a llavor de l’Estatut definitiu, l’aprovació del qual està prevista per al mes de novembre.
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