Ocupació
Una família britànica ofereix gairebé 69.000 euros a l’any per cuidar el seu gos i viure a la seva finca
L’oferta, difosa per una agència d’ocupació domèstica d’alt nivell, inclou habitatge independent i despeses pagades i ha rebut milers de sol·licituds
Marta Clavero
Una finca privada de Surrey, al sud d’Anglaterra, ha llançat una oferta d’ocupació poc habitual: busca un cuidador intern per al seu gos amb un salari d’unes 60.000 lliures a l’any, quantitat que al canvi actual equival a prop de 68.900 euros. El lloc de treball inclou, a més, un habitatge dins de la propietat, amb totes les despeses cobertes.
La vacant va ser difosa per la firma Achieve Hospitality, especialitzada en selecció de personal per a grans patrimonis i residències privades. A l’anunci, la companyia explica que la feina consisteix a garantir la rutina diària i el benestar de la mascota de la família, a més d’aportar una presència estable a la finca i col·laborar amb l’equip domèstic en tasques lleugeres.
Entre les funcions figuren organitzar les rutines de matí i nit de l’animal, encarregar-se de la seva alimentació, neteja i seguiment diari, vigilar el seu comportament i estat de salut, i coordinar-se amb veterinaris, perruquers canins o ensinistradors quan sigui necessari. S’hi afegeixen petits encàrrecs, suport puntual a la casa, ajuda al jardí i algunes tasques administratives bàsiques relacionades amb la gestió de la propietat.
Horari laboral i perfil del candidat
L’horari fixat és de diumenge a dijous, de 9.00 a 18.00 hores, tot i que amb flexibilitat quan la família es trobi a la residència. El candidat seleccionat viuria en una casa independent dins de la finca, on fins i tot podria instal·lar-se amb la seva parella i amb els seus propis animals de companyia. L’empresa demana un perfil «càlid, tranquil i fiable», amb passió pels gossos, capacitat per treballar autònomament i discreció per desenvolupar-se en un entorn privat. També valora experiència prèvia en residències particulars, cura d’animals o llocs interns similars.
L’enrenou ha sigut tal que la mateixa agència va anunciar que ja no admet noves candidatures després d’haver rebut milers de sol·licituds. L’oferta s’ha convertit així en un d’aquests llocs de treball singulars que triomfen a internet: un sou alt, allotjament inclòs i una única prioritat clara, atendre un gos en una gran finca anglesa.
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