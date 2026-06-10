Lleó XIV carrega contra el "culte a la imatge" i els "feminicidis"
El Pontífex rep un bany de masses a l’Estadi Olímpic, carrega contra la "idolatria del benefici" i posa el focus en els problemes de salut mental
Beatriz Pérez
El papa Lleó XIV va carregar ahir contral’"idolatria del benefici i del rendiment, l’afany d’haver de produir sempre i ser vencedors" i també contra el "culte a la pròpia imatge", que, segons ell, només són "anestèsics" per "adormir" la consciència de la gent i "adaptar-la a una certa idea de societat". A més, en la seva homilia, el Pontífex va cridar Espanya a ser un "espai acollidor" amb "tots". La seva intervenció va ser meitat en castellà, meitat en català, una cosa que li va agrair l’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que, al costat seu, va demanar que la capital catalana "torni a ser ciutat de Déu".
En la vigília d’oració que va tenir lloc a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, a Barcelona, on Lleó XIV va rebre un bany de masses –unes 40.000 persones el van rebre, van aplaudir i van ovacionar; algunes li van demanar que beneís els seus nadons–, el Papa va dialogar amb tres joves que li van expressar les seves inquietuds i davant els quals va defensar la necessitat de "prendre consciència" sobre els problemes de salut mental –va reclamar també un sistema sanitari que inclogui entre les seves "prioritats" aquest "malestar invisible" – i també sobre la "violència contra les dones" i, en concret, els "feminicidis". Els periodistes Xavier Pérez Esquerdo i Mercè Raga van presentar, en català, l’acte. "¡Aquesta és la joventut del Papa!", cridaven els assistents.
El Papa va intervenir prop de les 20.30 hores, més de dues hores després que arrenqués l’acte, la vigília d’oració a Montjuïc enmig d’un enorme dispositiu de policial. Com deia Sant Agustí, qui canta resant resa dues vegades, i per l’escenari de l’estadi van desfilar ahir diferents artistes, com Gòspel Sense Fronteres, Conchita, Beret o Alfred García, entre d’altres. També hi va haver una actuació de castellers. Al recinte, que Lleó XIV va recórrer en papamòbil, hi havia fins a 60 punts de confessió per als fidels. "¡Visca el Papa!", clamaven.
No és casual que el viatge de Lleó XIV acabi a les Canàries, epicentre de la crisi migratòria del país. Espanya, va demanar el Papa ahir, ha de ser un "espai acollidor". " Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats, per buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, perquè aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú és respectat en la seva dignitat de persones i estimat pel que és". Aquest Papa –que en diverses ocasions ha deplorat les deportacions massives d’immigrants dels EUA i ha passat a convertir-se en una mena d’antagonista moral de Donald Trump i que en la seva última encíclica advertia dels perills de la intel·ligència artificial (IA) – va tornar a demostrar ahir que no és aliè a la realitat que l’envolta.
"Cultivar la inquietud"
Interpel·lat per un jove sobre la necessitat de "mantenir la mirada alçada" –Alceu la mirada és el lema d’aquest viatge del Papa a Espanya– en una societat que empeny constantment a mirar a terra o a un mateix, Lleó XIV va criticar la "idolatria del benefici i del rendiment, l’afany d’haver de produir sempre i ser vencedors, així com el culte a la pròpia imatge" i per això va cridar a "cultivar la inquietud". "Quan les persones aprenen a aturar-se, a donar valor a les coses importants, a apreciar el temps de manera nova i es deixen il·luminar per l’Evangeli, desenvolupen també un pensament crític", va reivindicar.
L’acte el va tancar una actuació de l’Escolania de Montserrat i de Sergio Dalma. La vigília d’oració a l’Estadi és l’acte amb què Lleó XIV va tancar la seva primera jornada a Barcelona. La seva visita a Barcelona coincideix amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí, que es commemora avui, 10 de juny, dia en què a més Lleó XIV beneirà i inaugurarà la torre de Jesús de la Sagrada Família.
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