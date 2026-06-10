Prevost a Catalunya
Lleó XIV consola i beneeix els presos de Brians: «El passat no condemna el futur, Déu ens ofereix canviar»
Els interns aclamen el Pontífex amb crits de «¡Visca el Papa!» dins i fora de l’auditori de la presó, en un acte efímer tot i que emotiu per als 80 empresonats que han pogut veure’l de prop
Jordi Ribalaygue
Breu però profundament emotiu per als presos, el papa Lleó XIV ha entrat a la presó de Brians I amb un missatge consolador i redemptor per beneir els 80 interns que han pogut veure’l de prop, fins i tot estrènyer-li la mà i expressar-li agraïment per haver-los tingut en compte durant el seu viatge de 48 hores a Catalunya. «Els errors d’una vida no marquen la identitat d’una persona», ha postulat el Pontífex, que ha convidat els empresonats a «continuar somiant el somni de Déu».
«Si confiem en la gràcia divina i ens deixem guiar i transformar, descobrim com en la nostra vida el passat no condemna el futur, sinó que Déu ens ofereix la possibilitat de canviar decisions i eleccions», ha proclamat el Pontífex, ovacionat i rebut amb càntics a l’auditori del centre penitenciari. Algunes preses que no han pogut accedir a la sala han sortit a les finestres de les seves cel·les per aclamar-lo. «¡Visca el Papa!», s’ha cridat dins i fora del teatre de Brians. El president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez,han acudit a rebre el Papa i han entrat amb ell a la presó.
«He recuperat la fe»
Montserrat Benavente és una de les dues preses que han pres la paraula per dirigir-se al Papa. «He somiat que estava amb ell, cara a cara, i em donava molta tranquil·litat», ha confiat la interna abans de l’excepcional acte, que fa tres anys que és a Can Brians. La Montserrat ha confessat que va deixar de creure en Déu arran de la mort del seu pare i la mort sobtada del seu fill. «Se’l va emportar, però ara estic bé i he recuperat la fe a la presó, perquè el pare Jesús m’ha donat molta força», ha revelat. Ha omplert d’elogis Jesús Bel, el capellà penitenciari de Brians 1: «Ja no creia, però ell m’ha ajudat molt. Es preocupa per nosaltres i és tan bona persona… No fallo ni un dia a missa».
Mentre els presos procedents de Brians 1 i 2 i les preses de Wad Ras s’asseien i l’auditori s’anava convertint en un formigueig expectant per l’arribada del Papa, la Montserrat ha confiat que aquest dimecres fos «un dia únic». «Serà inoblidable, és la primera vegada que passa això», ha remarcat. A més, s’ha declarat emocionada per ser elegida en representació de les seves companyes. «Crec que el Papa ens ha elegit perquè la gent s’adoni que existim –ha reflexionat–. Ajudarà moltíssim que vingui perquè es vegi el que no se sap de les presons, perquè estem oblidats. El Papa ho demostrarà, ara se’ns mirarà d’una altra manera».
«Estem molt orgulloses, ens sentim privilegiades», ha comentat la Josefina, l’altra presa que ha tingut ocasió de parlar al Papa. Creient de sempre, s’ha declarat estranyament tranquil·la mentre esperava Lleó XIV. «Soc una persona molt nerviosa i activa, però estic amb molta fe i serena, no entenc per què, tot i que ahir em van donar un profinal… He dormit tota la nit, gràcies a Déu, i he resat per demanar-li que em donés pau», ha compartit.
La Josefina ha volgut transmetre l’agraïment de les seves companyes al Pontífex. Les preses han sortit a les finestres de les seves cel·les per contemplar l’insòlit tràfec d’autoritats, periodistes i equips de seguretat que han accedit a l’auditori de Brians 1. «Que el Sant Pare hagi vingut a una presó farà veure a la societat que també som humans», ha expressat. «No som una cosa a part de la societat, hi ha delictes en què pot caure qualsevol –ha advertit–. Jo no soc una delinqüent, mai abans vaig estar en una presó, soc aquí per una desgràcia, per haver-me defensat d’un maltractador. He vist moltes coses, infinitat de persones que surten i tornen a entrar perquè delinqueixen… I les drogues, que és el pitjor, delinqueixen per consumir. Vull que la societat entengui que, quan se surt de la presó, es pot tornar a reprendre la vida i que, quan es demana feina, que no se’l faci enrere perquè ha estat a la presó. Hem comès un error, però no deixem de ser persones».
Conchi García és monja de la congregació de les Dominiques de la Presentació i va cada diumenge a cantar amb els presos a la missa de Brians. Avui tampoc ha faltat i ha tingut ocasió de tocar davant Lleó XIV les cançons habituals de les eucaristies amb els presos. «Alguns, quan entren a la presó, fan un gir per complet –ha explicat–. Estaven a les fosques en la seva vida, alguns tenen delictes greus, i la fe els ha portat a capgirar. Quan entrem aquí, no els jutgem pels delictes que han comès, no som ningú per fer-ho. Només ens correspon unir-nos a ells».
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