Cap a les 18.30 h
Mapa i horari del recorregut del papamòbil de Lleó XIV pels carrers de Barcelona fins a la Sagrada Família
El Papa circularà en el seu vehicle des del passeig de Gràcia amb Diagonal fins a la basílica, en el qual invertirà uns 15 minuts
Visita del papa Lleó XIV a Barcelona, en directe:
Afectacions al trànsit per la visita del Papa a Barcelona: consulta en directe, en temps real
Andrea Hermida-Carro
La imatge del Papa en el seu vehicle característic, el papamòbil, es podrà veure a Barcelona en el desplaçament que Lleó XIV farà des d’un punt de l’Eixample, l’encreuament entre passeig de Gràcia i Diagonal, fins a la Sagrada Família. És una ruta que el Pontífex recorrerà en uns 15 minuts cap a les 18.30 hores. I és d’esperar que ho faci entre una multitud reunida per veure’l passar, ja que a primera hora del matí ja hi havia persones guardant lloc davant les tanques de seguretat del carrer de Rosselló.
Lleó XIV utilitza papamòbils diferents en el seu viatge a Espanya, i no es desplaçarà en el que fa servir habitualment. El 31 de maig, un avió de la Força Aèria espanyola va transportar a Espanya els cotxes que utilitzaria en les seves tres destinacions: un Mercedes 500 per a Madrid i Gran Canària i un Isuzu D-Max per a Barcelona.
El servei de transport públic es veurà limitat o interromput per la visita del Papa a la Sagrada Família. Les parades de les línies L2 i L5 pròximes a la basílica estaran tancades i la de Verdaguer, de l’L4, només permetrà la sortida en el moment de més afluència de gent.
El pas del Papa per l’Eixample en la seva ruta cap a la Sagrada Família no només afectarà el transport públic. Diveresos carrers que quedaran tallats per l’esdeveniment. Bàsicament, al tram afectat de Roselló, els carrers adjacents i l’entorn de la basílica.
Una ‘pick up’ japonès robust i fiable
La ‘pick up’ Isuzu D-Max amb la qual es desplaçarà el Papa, un vehicle japonès equipat amb un motor dièsel d’aproximadament 160 cavalls de potència. És un model conegut per la seva durabilitat, la seva alta resistència i la seva fiabilitat, qualitats que el converteixen en una opció sòlida per a actes exigents.
En la versió estàndard, el preu de partida s’acosta als 30.000 euros, una xifra continguda per a un tot terreny d’aquestes característiques. Aquesta combinació de robustesa i cost ajustat explica per què s’ha fet un lloc entre els vehicles d’ús oficial.
Adaptat a la seguretat del Pontífex
Com és habitual en aquests casos, l’Isuzu D-Max no circula tal com surt de fàbrica. El vehicle ha sigut modificat perquè el Papa pugui viatjar dempeus a la part posterior, saludant amb comoditat els feligresos que es concentren al llarg del recorregut.
A més, s’ha adaptat a totes les exigències de seguretat pròpies dels grans actes públics. No és la primera vegada que aquest model acompanya el Pontífex: va ser el mateix que Lleó XIV va utilitzar a Angola, durant la seva gira per l’Àfrica centrada en la justícia social i la fe, on se’l va poder veure visitant un centre de gent gran.
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