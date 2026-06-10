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El Papa beneeix les ambulàncies de sor Lucía Caram

El Papa beneeix les ambulàncies de sor Lucía Caram | / BARCELONA

El Papa beneeix les ambulàncies de sor Lucía Caram | / BARCELONA

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Zowy Voeten

El primer que va fer el papa Lleó XIV ahir en arribar a l’Estadi Olímpic va ser beneir les ambulàncies que la monja Lucía Caram ha reunit per portar a Ucraïna, en una iniciativa de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa que constitueix el 44è corredor humanitari de la institució. A les 20.20 hores, sor Lucía sortia del recinte com a copilot de l’ambulància que obria la caravana, que consta de 31 vehicles i que dues hores després estava a punt de travessar la frontera amb França.

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