PAU 2026
El paper de la dona segons Clara Campoamor i Pilar Primo de Rivera, a l’examen d’història de la selectivitat a Catalunya
La primera prova del segon dia de la selectivitat posa també els estudiants a la pell d’un sindicalista de la CNT el 1923
PAU 2026, avui en directe: última hora del segon dia dels exàmens de selectivitat a Catalunya
Helena López
La segona jornada de la selectivitat a Catalunya ha començat molt més tranquil·la que la primera. Superats els nervis de l’arrencada, i una vegada confirmat que el soroll de fora no saltava els murs de la facultat, els més de 45.800 estudiants que aquests dies s’enfronten a les PAU han començat aquest dimecres l’equador de les proves amb un examen d’història amb un primer exercici que comparava el paper de la dona durant la Segona República i durant el franquisme a partir de textos de Clara Campoamor i Pilar Primo de Rivera, i un examen d’història de la filosofia –l’alumnat podia triar entre una matèria o una altra de la fase general– en el qual repetia Martha C. Nussbaum [la primera dona que, l’any passat per primera vegada, es va fer un lloc en el temari de la matèria].
Desprésd’un final de cursmolt marcat per la protesta sindical,el segon exercici de l’ examen d’Història plantejava als estudiants posar-se a la pell d’un sindicalista de la CNT el 1923 que ha de fer un balanç «detall i rigorós» del que han significat les lluites socials a Espanya – i especialment a Catalunya – des de la Primera Guerra Mundial fins al cop d’estat de Primo de Rivera; text que ha d’incloure les paraules «sindicat únic», «pistolerisme», «trienni bolxevic», «Canadenca» i «patronal». Mentre els joves feien aquest balanç de la lluita sindical el 1923, els sindicalistes d’ Ustec, un segle després, el 2026, anunciaven que entraven un procés de reflexió després del ‘no’ al preacord amb Educació, i tot el que ha passat aquest any, amb nou vagues que han impactat d’una forma o una altra [fins i tot en el ‘lluitant, també estem educant’, un dels càntics més repetits en les manifestacions docents] en els xavals que ara s’examinen de la selectivitat.
L’altra opció, per a qui triés no posar-se a la pell d’un sindicalista de la CNT el 1923, era posar-se a les sabates d’una noia que treballa a casa d ’una família burgesa a la Barcelona de finals del segle XIX. Des d’aquest prisma – dona, pobre –, l’exercici demana als estudiants que facin una descripció sobre les socials a Espanya dels primers anys de la Restauració, utilitzant les paraules proletariat, Liceu, Exposició Universal de Barcelona i èxode rural.
L’impacte de la immigració andalusa a Catalunya
Enllaçant amb l’ èxode rural, el quart exercici de l’examen d’Història demana als estudiants que s’imaginin que treballin de periodista a la televisió pública espanyola i han d’entrevistar una família que va migrar d’Andalusia a Barcelona durant la dècada dels anys 60 del segle XX per parlar sobre els canvis que va experimentar la societat catalana en aquells anys.
Quant a l’examen d’Història de la Filosofia, una de les preguntes més comentades ha sigut la que ha fet reflexionar els estudiants a partir de l’afirmació «Déu ha mort», molt pertinent en una jornada com avui. També molt vinculat amb l’actualitat, l’últim exercici de l’examen de Filosofia ha fet reflexionar els joves sobre si hi hauria d’haver una llei que posi un límit a la quantitat de béns que pot acumular una determinada persona.
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