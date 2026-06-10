El primer denunciant d'abusos a Montserrat critica que el Papa "visiti el lloc del crim sense parlar amb les víctimes"
Miguel Hurtado engega una campanya de recollida de signatures per reclamar la reparació del dany
Laura Busquets / Mar Martí (ACN)
El primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha denunciat que la visita de Lleó XIV és un "absolut despropòsit". "Pensava que el Papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb les víctimes del delicte i reparar el dany causat", ha lamentat Hurtado, que ha titllat Montserrat de "zona zero de la pederàstia clerical catalana". El també portaveu de l'associació Reparació Integral Ja ha atès els mitjans des de l'abadia amb motiu de la visita del Papa i ha anunciat que engega una campanya de recollida de signatures per donar a conèixer el cas i reclamar la reparació de les víctimes. També demana la creació d'un monument d'homenatge permanent a les víctimes al monestir.
Hurtado ha arribat a Montserrat unes hores abans de la visita del Papa. "Entenc que Montserrat és una institució mil·lenària i que la Moreneta és la patrona de Catalunya, però Montserrat és també el lloc del crim on el germà Andreu Soler va abusar de 12 nens durant 30 anys amb el coneixement de tres abats que no ho van denunciar a la policia", ha lamentat Hurtado. En aquest sentit, ha dit que per a ell és "molt dolorós" veure "el nivell de protecció que té" l'abadia.
De fet, el denunciant ha explicat que el mes d'abril passat va enviar un escrit al Papa per demanar-li que no visités Montserrat i li va demanar audiència per explicar-li el "maltractament i menyspreu" que, segons ell, ha rebut de l'abadia "durant gairebé tres dècades". "Pensava que el Papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb les víctimes i reparar el dany causat", ha exposat Hurtado, que ha demanat a Lleó XIV que "com a mínim, no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i comprometre's amb les víctimes". En aquest sentit, ha criticat que no tingui temps de reunir-se amb les víctimes i, en canvi, "sí que pugui fer-ho amb Bad Bunny".
Campanya de recollida de signatures
Hurtado també ha anunciat que han iniciat una campanya de recollida de signatures a la plataforma Movements per explicar el cas d'abusos a Montserrat i reclamar la reparació de les víctimes. "Quan va esclatar el cas l'any 2019 va tenir molt ressò, però molta gent no sap que durant set anys l'Abadia s'ha negat a compensar i reparar les víctimes", ha lamentat. En aquest sentit, ha dit que Montserrat hauria de fer una "reparació integral, no només econòmica sinó també simbòlica".
Sobre això, el denunciat de Montserrat reclama que s'instal·li un monument dedicat a les víctimes de la pederàstia clerical a Catalunya. Ha posat l'exemple d'altres països com Alemanya on "hi ha monuments públics a les víctimes del nazisme". "Ningú pensa que Alemanya és només un país amb crims nazis, però ningú pot negar que el nazisme ha succeït i és una part important de la seva història. Doncs passa el mateix. A ningú se li acut dir que Montserrat és només pederàstia, però tampoc es pot entendre Montserrat sense parlar de la crisi dels abusos sexuals", ha conclòs.
Montserrat va reconèixer que Andreu Soler va ser un "depredador sexual" d'escoltes
Tot i que no va ser mai condemnat judicialment perquè va morir l'any 2008, una comissió d'investigació interna de l'abadia de Montserrat va concloure l'any 2019 que el monjo Andreu Soler va ser un "depredador sexual" d'escoltes. Soler va ser el monjo responsable dels escoltes entre els anys setanta i noranta.
- Blinden el parc i el llac de l’Agulla com espai privat d’ús públic per abastir d’aigua Manresa
- Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
- La C-16 té cinc dels deu radars que més multes han posat en l'últim any i mig a la Catalunya central
- Tres detinguts per una baralla amb bastons i armes blanques al carrer del Bruc de Manresa
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Mor Josep Solà, empresari de Gironella molt implicat a Cal Bassacs
- Necrològiques del 9 de juny de 2026
- Ensurt a Berga amb un autobús que s'ha encès