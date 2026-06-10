Rodalies i Adif emprenen accions contra Siemens
La companyia i l’operadora ferroviària atribueixen a la tecnològica les fallades informàtiques que van paralitzar ahir tots els trens de Catalunya.
Pau Lizana Manuel
Adif i Rodalies de Catalunya emprendran accions legals contra Siemens per les dues fallades informàtiques registrades ahir, que van obligar a interrompre tot el trànsit de Rodalies i de Regionals momentàniament i van provocar greus retards a tota la xarxa. Van ser dos talls, de 20 i 15 minuts cadascun, que tot i que es van resoldre van impactar en la circulació de trens durant tota la jornada.Adif i Rodalies de Catalunya emprendran accions legals contra Siemens per les dues fallades informàtiques registrades aquest dimarts que han obligat a interrompre tot el tràfic de Rodalies i de Regionals momentàniament i han provocat greus retards a tota la xarxa. Han sigut dos talls, de 20 i 15 minuts cadascun, que tot i que s’han resolt han impactat en la circulació de trens durant tota la jornada.
L’empresa tecnològica és l’encarregada de proveir el sistema informàtic per al Centre de Regulació de la Circulació (CRC) gestionat per Adif a l’estació de França de Barcelona. En un comunicat, l’empresa ferroviària va explicar que ja va obrir un expedient per aclarir les causes de les incidències d’ahir i va anunciar que posarà en marxa "les accions judicials que consideri necessàries" una vegada analitzats els incidents. Poques hores més tard, el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, va demanar als serveis jurídics de l’operadora ferroviària que analitzessin quines accions legals "tenen més utilitat per reclamar a la companyia la intolerable caiguda del sistema".L’empresa tecnològica és l’encarregada de proveir el sistema informàtic per al Centre de Regulació de la Circulació (CRC) gestionat per Adif a l’estació de França de Barcelona. En un comunicat, l’empresa ferroviària ha explicat que ja ha obert un expedient per aclarir les causes de les incidències d’aquest dimarts i ha anunciat que posarà en marxa "les accions judicials que consideri necessàries" una vegada analitzats els incidents. Poques hores més tard, el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, ha demanat als serveis jurídics de l’operadora ferroviària que analitzessin quines accions legals "tenen més utilitat per reclamar a la companyia la intolerable caiguda del sistema".
No és la primera vegada que Adif i Rodalies apunten a Siemens per aquest tipus d’afectacions. Al gener, dies després de l’accident de Gelida, una caiguda similar del sistema va interrompre el servei de Rodalies i va provocar retards. Les investigacions van apuntar al software de la tecnològica que utilitza el centre de control. En el comunicat, Adif va assegurar que la situació és "injustificada, inadmissible, inassumible i absolutament intolerable".No és la primera vegada que Adif i Rodalies apunten a Siemens per aquest tipus d’afectacions. El mes de gener passat, pocs dies després de l’accident de Gelida, una caiguda similar del sistema va interrompre tot el servei de Rodalies i va provocar retards durant la jornada. De nou, les investigacions sobre l’ocorregut van apuntar al ‘software’ de la tecnològica que utilitza el centre de control. En el comunicat, Adif ha assegurat que la situació és "injustificada, inadmissible, inassumible i absolutament intolerable".
És per això, segons va explicar Adif, que l’empresa es va veure abocada a prendre mesures "en defensa d’un servei públic de qualitat per als usuaris catalans". Les incidències d’ahir van coincidir amb l’arribada del papa Lleó XIV a Barcelona. De fet, el primer dels incidents es va produir just quan el Pontífex aterrava a l’aeroport del Prat, procedent de Madrid.És per això, segons ha explicat Adif en el comunicat, que l’empresa s’ha vist abocada a prendre mesures "en defensa d’un servei públic de qualitat per als usuaris catalans". Les incidències d’aquest dimarts han coincidit amb l’arribada del papa León XIV a Barcelona. De fet, el primer dels incidents s’ha produït just quan el Pontífex aterrava a l’aeroport del Prat, procedent de Madrid.
El detall de les incidències
El comunicat d’Adif també va aprofundir en com es van desenvolupar les dues incidències que van deixar totes les línies de Rodalies amb retards de més de 30 minuts de mitjana. La primera es va produir a les 12.25 hores i va quedar resolta 20 minuts més tard, quan es va completar "la migració als sistemes de suport" d’Adif.El comunicat d’Adif també ha aprofundit en com s’han desenvolupat les dues incidències que han deixat totes les línies de Rodalies amb retards de més 30 minuts de mitjana. La primera s’ha produït a les 12.25 hores i ha quedat resolta 20 minuts més tard, quan s’ha completat "la migració als sistemes de suport" d’Adif.
La segona es va produir "poc després de les 15.00 hores" i va durar "aproximadament 15 minuts". En aquest cas, la caiguda del sistema no va ser general, sinó que es va perdre part de la connexió entre el centre de control i els trens. A les 15.30 hores, després d’utilitzar sistemes informàtics de suport, es va poder restablir tot el sistemLa segona s’ha produït "poc després de les 15.00 hores" i ha durat "aproximadament 15 minuts". En aquest segon cas, la caiguda del sistema no ha sigut general, sinó que s’ha perdut part de la connexió entre el centre de control i els trens. A les 15.30 hores, i després de tornar a haver d’utilitzar els sistemes informàtics de suport, s’ha pogut restablir tot el sistema.
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