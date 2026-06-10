"Ha sigut un regal"
Els estudiants van agrair les preguntes de tipus test en la prova de castellà. En la d’anglès, el ‘listening’ va resultar complicat.
CRISTINA SEBASTIÁN
El primer dia de la selectivitat, que va arrencar ahir amb els exàmens de Llengua Castellana i Literatura i Llengua Estrangera, va permetre als estudiants passar dels nervis a un cert alleujament. A la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, els alumnes que s’examinaven de les PAU van sortir somrients d’aquestes primeres proves i amb una sensació general de satisfacció. Tots els consultats per EL PERIÓDICO van coincidir que esperaven que la prova de castellà fos "molt més complicada" i, en canvi, van afirmar, va ser "molt fàcil, comparada amb les dels anys anteriors". Així que aquesta estrena en les PAU 2026 va suposar un cert bàlsam de tranquil·litat per a tots els que van arribar a les proves fets un grapat de nervis.
"L’examen de Llengua Castellana ha sigut el primer regal del dia", va resumir Víctor Aroca. L’examen d’anglès no va ser tan celebrat, bàsicament per culpa del listening: els estudiants es van queixar del volum i del poc temps entre àudio i àudio, que, a més, era complicat.
En l’examen de Llengua Castellana un dels aspectes més celebrats pels estudiants va ser l’abundant presència de preguntes de tipus test en els exercicis de gramàtica. "Que hagi sigut de tipus test simplifica molt l’examen", van assenyalar Núria Caireta i Júlia Serrano. "La part de reflexió lingüística i sintaxi m’ha sortit bé, ja que per sort era tot de tipus test", va afegir Claudia Pérez.
La comprensió lectora i el text argumentatiu van versar sobre la importància de les humanitats i el paper que tenen davant les ciències; proposta que l’alumnat també va veure assequible. "Crec que és un tema interessant i que permet debatre bastant", va apuntar Aroca.
No van sortir tan contents de l’examen de Llengua Estrangera, majoritàriament l’anglès. No és el primer any que el listening genera problemes en la selectivitat. En aquesta ocasió, i en el cas dels que es van examinar a la Facultat de Biologia, va ser pel volum de l’àudio i pels temps entre la primera i la segona reproducció. "Hi ha hagut problemes amb el tema del volum. Les classes són grans i en la primera reproducció de l’àudio, el volum era massa alt, generava eco i no se sentia bé", va descriure Rafat Eissa.
A més, els estudiants van sortir queixant-se que no es va complir el temps d’espera pactat entre les dues reproduccions del listening. "Ens havien promès 10 minuts entre àudio i àudio i només ens n’han deixat dos", va denunciar Alan Bosch.
Quant al contingut, Ariadna López el va veure més complicat que en anys anteriors. "Quan hem practicat a classe amb exàmens d’altres anys, ens han semblat més fàcils que el d’aquest", va explicar. Malgrat aquests inconvenients, els estudiants van sortir en general contents. "S’ha preguntat més o menys el que esperàvem i havíem practicat a classe", va admetre Bosch.
Nervis molt presents
Els nervis són molt presents aquests dies entre els 45.000 joves que aspiren a una plaça en una universitat pública. En aquest sentit, Núria Aroca va apuntar que l’estrès pot jugar males passades: "A l’estar nerviosa, comences a pensar que t’anirà molt malament i que no sabràs res".
No obstant, el fet que les primeres sensacions hagin sigut bones els permet agafar aire i relaxar-se. "Penses que serà molt pitjor, però quan comences t’adones que és més fàcil del que esperaves", va comentar Júlia Serrano.
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