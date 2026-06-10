Conflicte a l’escola catalana
USTEC planta la conselleria: «No volem trobades cordials per rentar-nos tots la cara; només ens asseurem si és realment per negociar»
Les famílies reclamen al Govern un acord en educació «més enllà dels sindicats» i fan una crida a sortir al carrer aquest diumenge
L’última vaga de professors del curs punxa i els sindicats insten a seguir les protestes al setembre
El Govern aplicarà les mesures acordades en el preacord d’Educació malgrat el rebuig dels professors
Helena López
A una setmana i dos dies d’acabar el curs i després de nou jornades de vaga per centre –moltes més sumant totes les territorials– el conflicte a l’escola catalana està lluny de resoldre’s. El sindicat USTEC, el majoritari a l’escola pública catalana, va declinar ahir a la tarda reunir-se aquest dimecres amb els responsables de la conselleria tal com havien acordat, i va deixar el diàleg amb l’administració en l’aire fins al setembre. «No volem trobades cordials per rentar-nos tots la cara, només ens asseurem si és realment per negociar; ara hem d’obrir un procés de reflexió», assenyalava a primera hora del matí en una entrevista a La 2 el coordinador d’acció sindical de l’organització, Andreu Mumbrú, afegint que no està tan clar que el curs que ve comenci amb normalitat tal com es va comprometre aquest dimarts el president Illa.
El ‘no’ de més de 39.502 docents –un 65% dels que van participar en la consulta– al preacord aconseguit entre USTEC i Educació, que recollia un increment de sou d’uns 450 euros mensuals i la contractació de 6.400 professionals per a l’escola inclusiva en quatre anys, ha obert una crisi no només sindical, sinó també social i política.
Punt mort
Els treballadors de l’escola deien ‘no’ a allò que havien acordat els seus representants amb l’administració, deixant la resolució de la crisi en punt mort.
El missatge en la manifestació de divendres, durant la vaga organitzada l’endemà de consulta, era clar: «no era per diners». Recollint el guant, Ustec està ara reflexionant sobre cap on redirigir la negociació, mentre des del Govern insisteixen que «el temps de la negociació ha acabat» i que ara el que toca és «desplegar l’acord».
Les famílies demanen «un gran acord»
Enmig de tot això – i tenint en compte que el Govern no ha fet el gest de trucar a la CGT, sindicat que ‘va guanyar’ la consulta, alser l’únic que va fer campanya pel ‘no’– des de l’AFFaC criden les famílies as alir al carrer diumenge vinent 14 de juny «per defensar l’educació pública i reclamar la construcció d ’un gran acord que permeti afrontar de manera col·lectiva els reptes pendents del sistema educatiu públic».
L’AFFaC ha confirmat aquest dimecres que participarà en la mobilització de diumenge – promoguda pels sindicats de la vaga – amb un bloc propi sota el lema «Ara toca. Les famílies diem: un gran acord per l’educació pública», amb la voluntat, defensen, de «fer visible la necessitat d’obrir una nova etapa de compromisos compartits entorn de l’escola pública».
Menjadors universals
Les famílies consideren que el malestar acumulat en la comunitat educativa és «compartit» i que els grans reptes del sistema «requereixen respostes estructurals fruit de la construcció col·lectiva». «La inclusió real, la gratuïtat efectiva, uns menjadors escolars universals i de qualitat, centres preparats per fer front a l’emergència climàtica, el combat contra la segregació escolar o una xarxa pública ben planificada no poden continuar sent asignatures pendents», apunten des de la federació de famílies, convençudes que per afrontar aquests reptes «fan falta compromisos concrets, objectius compartits, calendaris d’execució i recursos suficients que permetin transformar les reivindicacions en avenços reals per a l’educació pública».
En paral·lel – està clar que la unitat queda lluny– des de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya – firmants de l’acord del març – organitzen aquest divendres una jornada que pretenen sigui «un punt de trobada entre entitats i partits polítics per reflexionar sobre la situació de l’educació a Catalunya». Hi participaran representants dels Moviments de Renovació Pedagògica (FMRPC), de FAPAES i representants del PSC, ERC, Junts i Comuns.