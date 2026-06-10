Veïns de Badalona demanen reobrir la causa contra Tenneco
Els denunciants recorren contra la decisió del jutge d’arxivar el cas i reclamen que continuï la investigació per possible risc per a la salut.
Gerardo Santos
Les organitzacions veïnals que van denunciar la planta de l’empresa Tenneco a Badalona reclamen que la justícia reobri la causa per presumpte excés de dispersió de contaminació insalubre en l’entorn de la fàbrica de pastilles de fre. Les entitats Airenet i l’Associació de Veïns del Remei van interposar un recurs contra el decret d’arxivament dictat pel jutjat d’instrucció número 3 de Badalona. En la seva apel·lació, reclamen que es practiquin proves necessàries per valorar un potencial risc rellevant per a la salut humana i el medi ambient.Les organitzacions veïnals que van denunciar la planta de l’empresa Tenneco a Badalona reclamen que la justícia reobri la causa per presumpte excés de dispersió de contaminació insalubre en l’entorn de la fàbrica de pastilles de fre. Les entitats Airenet i l’Associació de Veïns del Remei han interposat un recurs contra el decret d’arxiu dictat pel jutjat d’instrucció número 3 de Badalona. En la seva apel·lació, reclamen que es practiquin proves que recalquen que són necessàries per valorar un potencial risc rellevant per a la salut humana i el medi ambient.
Representats per l’advocat Andrés Maluenda, els denunciants lamenten que el sobreseïment provisional de la causa "es va dictar sense haver-se practicat en la seva integritat la totalitat de les diligències d’investigació", que el jutge d’instrucció va acordar "per considerar-les necessàries per poder pronunciar-se sobre l’existència o no d’indicis d’il·lícit penal". Una qüestió que, entenen, "per si sola ha de portar a la revocació" de l’arxivament.Representats per l’advocat Andrés Maluenda, els denunciants lamenten que el sobreseïment provisional de la causa "s’ha dictat sense haver-se practicat en la seva integritat la totalitat de les diligències d’investigació", que precisament el jutge d’instrucció va acordar "per considerar-les necessàries per poder pronunciar-se sobre l’existència o no d’indicis d’il·lícit penal". Una qüestió que, entenen, "per si sola ha de portar a la revocació" de l’arxiu.
El recurs destaca que la interlocutòria de sobreseïment admet l’existència d’emissions difuses, l’absència d’un pla de control d’aquestes emissions i la presència de partícules i metalls pesants en l’entorn de la planta. Són extrems que consideren que han de ser aclarits com a "possibles incompliments" relatius "a l’absència d’un pla de control malgrat venir exigit normativament", "incidències relacionades amb sistemes depuradors i control d’emissions" i "la necessitat de valorar les mostres de pols recollides als voltants de la planta i els possibles riscos derivats de les concentracions de metalls pesants detectades en l’entorn".El recurs destaca que la mateixa interlocutòria de sobreseïment admet l’existència d’emissions difuses, l’absència d’un pla de control d’aquestes emissions, la presència rellevant de partícules i metalls pesants en l’entorn de la planta. Són extrems que consideren que encara han de ser aclarits com a "possibles incompliments" relatius "a l’absència d’un pla de control malgrat venir exigit normativament", "incidències relacionades amb sistemes depuradors, mesures correctores i control d’emissions" i "la necessitat de valorar les mostres de pols recollides als voltants de la planta i els possibles riscos derivats de les concentracions de metalls pesants detectades en l’entorn".
Valoració tècnica
Demanen la remissió a l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses (INTCF) dels informes obtinguts durant la instrucció, perquè emeti una valoració tècnica conjunta sobre l’eventual concurrència d’un delicte contra el medi ambient. "No consta que aquest informe de l’INTCF hagi sigut finalment emès ni incorporat a les actuacions", adverteixen. Es refereixen a la valoració de les campanyes de recollida de pols dels anys 2023 i 2024 i una anàlisi quantitativa de risc relatiu als resultats dels mostrejos en l’entorn de la planta. Assenyalen que l’institut no ha tingut ocasió de pronunciar-se sobre la pericial encarregada pel jutge, "havent de remetre-li tota la documentació tècnica aportada a la causa".Així mateix, demanen la remissió a l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses (INTCF) dels informes obtinguts durant la instrucció, perquè l’organisme emeti una valoració tècnica conjunta sobre l’eventual concurrència d’un delicte contra el medi ambient. "No consta que aquest informe de l’INTCF hagi sigut finalment emès ni incorporat a les actuacions", adverteixen. Concretament, es refereixen a la valoració de les campanyes de recollida de pols corresponents als anys 2023 i 2024 i una anàlisi quantitativa de risc relatiu als resultats dels mostrejos en punts en l’entorn de la planta. Assenyalen així que l’institut no ha tingut ocasió encara de pronunciar-se sobre la pericial que li va ser encarregada pel jutge, "havent de remetre-li tota la documentació tècnica aportada a la causa".
Els denunciants remarquen que l’empresa no va poder aportar "un sol document que rebati les conclusions assolides pel primer informe elaborat per la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que va donar lloc a la incoació del present procediment". Afirmen que "cap dels informes aportats ha analitzat les mateixes mostres que van ser preses per UB/UAB".Els denunciants també remarquen que l’empresa no ha pogut aportar "un sol document que rebata les conclusions assolides pel primer informe elaborat per la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que va donar lloc a la incoació del present procediment". Afirmen que és així perquè "cap dels informes aportats ha analitzat les mateixes mostres que van ser preses per UB/UAB".
Amb tot, els signants del recurs entenen que "no es pot considerar vàlidament descartada l’existència d’indicis d’il·lícit penal", "resultant per això improcedent i prematur el sobreseïment acordat". Demanen que es revoqui la resolució i se’n dicti una de nova per la qual es doni trasllat a l’INTCF de l’últim informe aportat a la causa, del 13 d’abril del 2026. Remarquen que, en aquest document, els tècnics de la UB i la UAB analitzen l’informe aportat per la defensa de Tenneco el desembre del 2025 i conclouen que les seves afirmacions "no tenen suport tècnic, metodològic i científic".Amb tot, els signants del recurs entenen que "no es pot considerar vàlidament descartada l’existència d’indicis d’il·lícit penal", "resultant per això improcedent i prematur el sobreseïment acordat". Per això, demanen que es revoqui la resolució i dicti una nova per la qual es doni trasllat a l’INTCF de l’últim informe aportat a la causa, del 13 d’abril del 2026. Remarquen que, en aquest document, els tècnics de la UB i la UAB analitzen l’informe aportat per la defensa de Tenneco el desembre del 2025 i conclouen que les seves afirmacions "no tenen suport tècnic, metodològic i científic".
El recurs indica que un dels motius que porta el jutge a acordar el sobreseïment és que no se sobrepassen els nivells genèrics de referència (NGR) d’emissions establerts per al sòl industrial. Els denunciants remarquen que es troben domicilis "a escassos metres" i que la planta de Tenneco se situa en una "zona pròxima a nuclis urbans".
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