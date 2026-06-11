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Conflicte a l’escola catalana

Més de 150 entitats s’adhereixen a un manifest per «protegir» les sortides escolars i les colònies a Catalunya

Segons el portal del moviment «Aturem les sortides educatives», ja són 1.280 els centres públics que s’han sumat a la campanya per deixar de fer sortides i colònies el curs vinent

Motxilles en una casa de colònies

Motxilles en una casa de colònies / ACN

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El Periódico

Un total de 160 entitats i professionals s’han adherit al manifest impulsat per l’Associació Escola-Entorn, Educant en Societat, que demana «protegir» les sortides escolars com a eina d’aprenentatge, equitat i arrelament «més enllà de la conjuntura actual».

Sota el títol «L’impacte invisible de silenciar el territori com a espai d’aprenentatge», el text defensa el valor «insubstituïble» de l’educació en l’entorn. En aquesta línia, considera legítimes les reclamacions del professorat, però defensa la importància de les activitats fora de les aules. Els impulsors han fet arribar l’escrit al Departament d'Educació i Formació Professional (FP) als sindicats educatius que, segons les entitats promotores, han respost «favorablement».

Segons el portal del moviment Aturem les sortides educatives, ja són 1.280 els centres públics que s’han sumat a la campanya per deixar de fer sortides i colònies el curs vinent «fins que la conselleria implementi millores reals, estructurals i efectives en el sistema educatiu públic». 

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El «no» del professorat al preacord signat pels sindicats majoritaris i el Govern —en què no es recollia cap millora sobre aquest assumpte— no sembla acostar la solució a aquest conflicte.

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