Ajornat a la Mina l’inici del desnonament de 56 pisos ocupats
Pau Lizana Manuel
Aquesta setmana estaven previstos els primers desallotjaments del macrodesnonament ordenat per la justícia per desocupar gairebé 60 pisos que veïns de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, van ocupar el 2017. Entre ahir i avui, la justícia havia disposat expulsar els residents de cinc dels 58 domicilis ocupats il·legalment. No obstant, tant el llançament programat per a ahir com els quatre que s’executarien avui s’han posposat. En una interlocutòria a què EL PERIÓDICO ha tingut accés, el Jutjat de Primera Instància número 5 de Badalona va resoldre que el desnonament dictat per a ahir a les 09.15 hores s’ajorni "per necessitat del servei i de la força pública".Aquesta setmana estaven previstos els primers desallotjaments del macrodesnonament ordenat per la justícia per desocupar gairebé 60 pisos que veïns i famílies de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, van prendre pel seu compte en un sol dia el 2017. Entre aquest dimecres i dijous, la justícia havia disposat expulsar els residents de cinc dels 58 domicilis ocupats il·legalment des de fa gairebé nou anys i que havien estat buits durant una dècada abans de ser assaltats a l’uníson. No obstant, tant el llançament programat per a aquest matí com els quatre que s’executarien aquest dijous s’han posposat. En una interlocutòria a què EL PERIÓDICO ha tingut accés, el jutjat de primera instància número 5 de Badalona ha resolt que el desnonament dictat per a aquest 10 de juny a les 09.15 hores s’ajorni "per necessitat del servei i de la força pública".
Els primers desallotjaments per buidar la seixantena d’habitatges repartits en sis blocs de promoció pública –edificats per reallotjar veïns del bloc del carrer de Venus, pendent d’una demolició– coincidien amb la visita del Papa a Barcelona. El viatge de Lleó XIV va mobilitzar una operació de més de 7.000 policies, majoritàriament integrants dels Mossos d’Esquadra, que aporta 5.600 agents.Els primers desallotjaments amb què es pretenia iniciar l’operació per buidar la seixantena de vivendes repartides en sis blocs de promoció pública coincidien amb la visita del Papa a Barcelona. El viatge de Lleó XIV ha mobilitzat un ampli operatiu que concentra més de 7.000 policies, majoritàriament integrants dels Mossos d’Esquadra, que aporta 5.600 agents. La policia catalana és el cos al qual es reclamaria intervenir en cas que els habitants dels pisos es mantinguessin en la decisió que han anticipat de negar-se a abandonar-los per la seva pròpia voluntat.
Dispositiu pel Papa
Si bé la resolució no concreta les raons operatives per les quals es posterguen, els primers desnonaments es practicarien en plena mobilització extraordinària dels cossos de seguretat. Això podia complicar la intervenció dels Mossos a la Mina, en cas de requerir-se per resistència a acatar la comitiva judicial. Fonts pròximes als ocupants creuen que la visita del Papa ha sigut el detonant de l’ajornament.Si bé la resolució no concreta les raons operatives per les quals es posterguen, els primers desnonaments es practicarien en plena mobilització extraordinària dels cossos de seguretat. Eventualment podia complicar la intervenció dels Mossos a la Mina, en cas de requerir-se per resistència a acatar la comitiva judicial. Fonts pròximes als ocupants també creuen que la visita del Papa ha sigut el detonant pel qual s’ha optat per ajornar els llançaments.
Es mantenen 11 desallotjaments per a aquest mes de juny a la Mina. Hi ha tres llançaments previstos per al 18 de juny i tres més per al 25 de juny. Els quatre programats per a avui es van reprogramar per al 22 de juny, i el d’ahir es va retardar tres mesos. Es preveu un altre desallotjament el 29 de juny, un el 2 de juliol i dos més el 8 de juliolSi bé s’han suspès per a aquesta setmana, fins a 11 desallotjaments es mantenen per a aquest mes de juny a la Mina. D’acord amb les fonts consultades, hi ha tres llançaments previstos per al 18 de juny i tres més per al 25 de juny. A més, els quatre programats per a aquest dijous s’han reprogramat per al 22 de juny. En canvi, l’expulsió que s’anava a emprendre aquest dimecres s’ha retardat tres mesos. Al seu torn, es preveu un altre desallotjament el 29 de juny, un el 2 de juliol i dos més el 8 de juliol.
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