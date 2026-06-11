Albiol haurà d’apujar la taxa de la brossa per cobrir els costos
Un informe conclou la necessitat d’apujar la quota perquè els ingressos impositius no arriben per pagar el servei, com exigeix la legislació.
Manuel Arenas
Una vegada i una altra ha afirmat Xavier García Albiol (PP), alcalde de Badalona, que no apujarà la taxa d’escombraries, que va titllar d’"imposició" del Govern estatal. No obstant, l’auguri polític de l’alcalde no es correspon amb l’estimació de l’informe tècnic que sustenta el tribut local, a què ha tingut accés EL PERIÓDICO i que ha aflorat en una recent resposta escrita des del govern municipal de Badalona a una pregunta formulada des del partit del PSC.Una vegada i una altra ha afirmat Xavier Garcia Albiol (PP), alcalde de Badalona, que no pujarà pròximament la taxa d’escombraries que tanta polseguera ha aixecat al món local i que va titllar d’"imposició" del govern estatal quan la va posar en marxa l’Ajuntament badaloní. Però l’auguri polític de l’alcalde no es correspon amb l’estimació que realitza l’informe tècnic que sustenta el tribut local, al qual ha accedit EL PERIÓDICO i que ha aflorat en una recent resposta escrita del govern municipal de Badalona a una pregunta formulada pel PSC.
El dictamen, que porta la rúbrica de Jordi Crisol com a tresorer accidental, conclou que l’Ajuntament de Badalona haurà "d’incrementar les tarifes als exercicis següents" per aconseguir que els ingressos cobreixin els costos del servei, tal com exigeix la llei des de l’abril del 2025 i que Badalona incompleix en l’actualitat. L’informe data de l’octubre del 2023, abans que les administracions locals espanyoles estiguessin obligades a cobrar aquesta taxa per cobrir el 100% dels costos del servei de recollida de residus.El dictamen, que porta la rúbrica de Jordi Crisol com a tresorer accidental, conclou que l’Ajuntament de Badalona haurà "d’incrementar les tarifes als exercicis següents" per aconseguir que els ingressos cobreixin els costos del servei, tal com exigeix la llei des de l’abril del 2025 i que Badalona –com molts altres ajuntaments– incompleix en l’actualitat. L’informe data d’octubre del 2023, abans que les administracions locals espanyoles estiguessin obligades a cobrar la taxa en els termes de la nova regulació, és a dir, cobrint el 100% dels costos del servei de recollida de residus.
El govern municipal de Badalona, a través d’una resposta per escrit del regidor David Mejía (PP), assegura que "no s’ha modificat cap tarifa". A més, fonts de l’executiu local conclouen que "tot i que les instruccions del Govern d’Espanya siguin d’apujar aquesta taxa, el govern de Badalona no ho farà".El govern municipal de Badalona, a través d’una resposta per escrit del regidor David Mejía (PP), assegura que l’informe continua aplicant actualment perquè des d’aleshores "no s’ha modificat cap tarifa". A més, consultat per aquest diari, fonts de l’executiu local conclouen que "tot i que les instruccions del govern d’Espanya siguin d’apujar la taxa, el govern de Badalona no ho farà".
El mecanisme fiscal que va assumir l’Ajuntament de Badalona el 2023 va permetre que la taxa d’escombraries fos deficitària, una cosa que la llei veta actualment. De cara a les noves ordenances fiscals de l’octubre vinent, a poc més de mig any de les pròximes eleccions municipals, el govern d’Albiol haurà de gestionar la possible pujada del tribut a què aboca aquest informe, ja que ha transcorregut el termini de tres anys des de la nova regulació espanyola a què al·ludia el tresorer. Això passa en el context del nou contracte de neteja, que ja s’ha posat en marxa i en què el consistori gasta 46,7 milions a l’any, davant els 27 milions anuals que s’invertien en l’anterior contracta.El mecanisme fiscal que va assumir l’Ajuntament de Badalona el 2023 va passar per permetre que la taxa d’escombraries fos deficitària, una cosa que la llei veta actualment. De cara a les noves ordenances fiscals del mes d’octubre vinent, a poc més de mig any de les pròximes eleccions municipals, el govern d’Albiol haurà de lidiar amb la possible pujada del tribut a què aboca aquest informe, ja que a hores d’ara ja ha transcorregut el termini de tres anys des de la nova regulació espanyola a què al·ludia el tresorer. Especialment en el context del nou contracte de neteja, que ja s’ha posat a caminar i en el qual el consistori gasta 46,7 milions a l’any, davant els 27 milions anuals que s’invertien en l’anterior contracta.
La ciutadania de Badalona paga en l’actualitat una tarifa fixa de 100 euros a l’any per la taxa d’escombraries, 31 euros menys del que paga de mitjana la ciutadania de Barcelona. A Badalona abonen aquest tribut 89.405 llars i 6.466 comerços, que es reparteixen els costos del servei en un 90,53% i un 9,47% respectivament. Aquesta proporció és inferior a la mitjana espanyola de les noves taxes que aproven els ajuntaments, que ronden el 70%/30%.La ciutadania de Badalona paga en l’actualitat una tarifa fixa de 100 euros a l’any per la taxa d’escombraries, 31 euros menys del que paga de mitjana la ciutadania de Barcelona, per exemple. Concretament, a Badalona abonen el tribut 89.405 llars (als quals se sumen 6.000 locals més) i 6.466 comerços, que es reparteixen els costos del servei en un 90,53% i un 9,47% respectivament. És una proporció substancialment inferior a la mitjana espanyola de les noves taxes que aproven els ajuntaments, que ronda el 70%/30% aproximadament.
Crispació
Des de la seva entrada en vigor, la taxa d’escombraries ha sigut un focus de polèmiques polítiques a la ciutat de Badalona. Això inclou l’argumentari de la "imposició estatal" del govern d’Albiol i les crítiques del PSC per recaptar el tribut abans que fos legalment imprescindible, amb una contracta caducada i deteriorada. La crispació ciutadana pel tribut s’ha fet notar en altres grans ciutats, com el Prat de Llobregat o SabadellJa des de la seva entrada en vigor, la taxa d’escombraries ha sigut focus de polèmiques polítiques a Badalona. Començant pel mateix argumentari de la "imposició estatal" del govern d’Albiol, i passant per les crítiques de l’oposició, especialment del PSC, per recaptar el tribut abans que fos legalment imprescindible i encara amb una contracta caducada i deteriorada. La crispació ciutadana pel tribut s’ha fet notar així mateix en altres grans ciutats com el Prat de Llobregat o Sabadell.
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