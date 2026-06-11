Badalona ampliarà el personal de les escoles infantils
L’Ajuntament ha licitat per uns 19 milions d’euros el contracte per gestionar les cinc guarderies municipals durant el període 2026-2031.
Gerardo Santos
L’Ajuntament de Badalona ha licitat el contracte que regirà la gestió de les cinc guarderies municipals de la ciutat, amb un pressupost d’una mica més d’11 milions d’euros. Aquest import escalarà fins als 19 milions en cas de prorrogar-se el contracte fins al curs 2030-2031. "Aquest contracte és un pas més en l’aposta del govern municipal per l’educació pública", va declarar a EL PERIÓDICO l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
L’empresa que s’emporti l’adjudicació haurà de gestionar, amb un sol contracte, les cinc Escoles Bressol Municipals (EBM) badalonines: Ralet Ralet, Nero Nas, Uni Dori, Pam i Pipa i Virolet, que sumen 480 places. Les principals prestacions que cobrirà el servei tenen a veure amb l’escolarització, el menjador, l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), "la conciliació durant el mes de juliol" i l’"ús social". Aquestes no podran ser subcontractades, per ser considerades serveis crítics que han de ser executats directament pel contractista principal. No obstant, sí que podran subcontractar-se el servei de manteniment i neteja i el servei de càtering de l’EBM Ralet Ralet, que no compta amb cuina pròpia.L’empresa que es porti l’adjudicació haurà de gestionar, amb un sol contracte, les cinc Escoles Bressol Municipals (EBM) badalonines: Ralet Ralet, Nero Nas, Uni Dori, Pam i Pipa i Virolet, que sumen 480 places. En la documentació es llegeix que les principals prestacions que cobrirà el servei tenen a veure amb la mateixa escolarització, el menjador, l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), "la conciliació durant el mes de juliol" o l’"ús social". Totes segueix la licitació, no podran ser subcontractades precisament per ser considerades serveis crítics que han de ser executats directament pel contractista principal. No obstant, les que sí que podran subcontractar-se són el servei de manteniment i neteja i el servei de càtering de l’EBM Ralet Ralet, que no compta amb cuina pròpia.
Fins que entri en vigor el nou servei, l’encarregada de la gestió de les EBM és l’empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró, que ja era la responsable anteriorment. El 2022 es va emportar l’adjudicació del contracte, amb una oferta de 7,3 milions d’euros per als tres cursos següents. La memòria justificativa de la nova licitació mostra que el futur contracte implicarà un increment dels costos anuals que vorejarà els 700.000 euros el primer any, més de 800.000 en el segon i 900.000 en el segon i 900.000 en el tercer. En cas de produir-se les dues pròrrogues, aquest augment escalaria per sobre del milió d’euros anual en el curs 2030-2031.Fins que entri en vigor el nou servei, l’encarregada de la gestió de les EBM és l’empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró, que tot i que ja era la responsable anteriorment, el 2022 es va emportar l’adjudicació del contracte, amb una oferta de 7,3 milions d’euros per als següents tres cursos. La memòria justificativa de la nova licitació mostra que el futur contracte implicarà un increment dels costos anuals que vorejarà els 700.000 euros el primer any, més de 800.000 en el segon i 900.000 en el segon i 900.000 en el tercer. En cas de produir-se finalment les dues pròrrogues, aquest augment escalaria per sobre del milió d’euros anual, ja en el curs 2030-2031.
Més educadors
El regidor adjunt d’Educació de l’Ajuntament de Badalona, Marc Cruz, va assegurar que el nou contracte suposa una "millora substancial" respecte a l’anterior i que per elaborar-lo han "escoltat les direccions" de les EBM. El futur servei veurà reforçat tant el personal educatiu com el de les cuines de les guarderies. Hi haurà cinc educadors més (de 26 a 31), un per cada escola infantil: "Això permetrà disposar d’una parella educativa [és a dir, un tutor i un educador] a cada aula". A més, s’amplia el personal de cuina amb un auxiliar més en les quatre EBM que disposen d’aquest servei, que sumaran 15 hores de feina a la setmana.El regidor adjunt d’Educació de l’Ajuntament de Badalona, Marc Cruz, assegura que el nou contracte suposa una "millora substancial" respecte a l’anterior, que per elaborar-lo han "escoltat les direccions" de les EBM i que, en conseqüència, el futur servei veurà reforçat tant el personal educatiu com el de les cuines de les guarderies. Concretament, hi haurà cinc educadors més (de 26 a 31), un per cada escola infantil: "Això permetrà disposar d’una parella educativa [és a dir, un tutor i un educador] a cada aula". A més, s’amplia el personal de cuina amb un auxiliar més en les quatre EBM que sí que disposen d’aquest servei (la Ralet Ralet funciona amb càtering), que sumaran 15 hores de feina a la setmana.
El nou contracte inclou un augment de les hores d’atenció a alumnes NEE, que passen de 8.800 a 9.500 hores anuals, va detallar el regidor Cruz. També va esmentar que "per primera vegada es destina una bossa d’hores per a ús social dels centres", que preveu un total de 105,75 hores per curs escolar.Així mateix, el nou contracte inclou un augment de les hores d’atenció a alumnes NEE, que passen de ser 8.800 a 9.500 hores anuals, detalla el regidor Cruz, que també esmenta que "per primera vegada es destina una bossa d’hores per a ús social dels centres", que preveu un total de 105,75 hores per curs escolar.
Un altre dels aspectes que destaca la licitació és que el 90% del pressupost inicial està dedicat al pagament de la mà d’obra. La plantilla mínima prevista inclou cinc directors, 31 tutors, 31 educadors, una administrativa, quatre cuiners, quatre auxiliars de cuina i nou netejadors.
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