Centenari del geni
Barcelona augura un ‘boom’ de turisme cultural asiàtic atret per Gaudí després del clímax de la Sagrada Família
Sis de les seves obres figuren entre els 10 monuments més visitats de la ciutat, on un 80,6% de turistes veuran el temple
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Patricia Castán
«La Sagrada Família és un punt de peregrinació contemporània, tothom vol visitar-la», resumeix Lidia Santiago, presidenta d’APIT (Associació de Guies Turístics de Barcelona), per a la qual recórrer el rastre arquitectònic d’Antoni Gaudí a la ciutat és un ritual diari. El seu llegat s’ha convertit en la principal icona local, però la visita del Papa León XIV multiplicarà si és possible aquest eco internacional, en ple Any Gaudí i en la recta final de les obres del temple. El director de Turisme de Barcelona, Mateu Hernández, té clar que la projecció mundial de la ‘criatura’ cimera de Gaudí aquesta setmana serà un detonant per al turisme asiàtic de qualitat, que encara té molt camí per recórrer a la capital catalana.
El consorci no vol guanyar volum de visitants – al cap i a la fi la capacitat diària ja és limitada – sinó ampliar el ventall de viatgers per motivacions culturals. Les xifres de públic a les principals obres del geni modernista ja aclaparar, amb 4,96 milions de persones a la Sagrada Família el 2025; uns altres 4,62 milions al parc Güell; i 1,9 a la Casa Batlló; ocupant els tres primers llocs del rànquing de monuments i edificis més visitats. De fet, és l’autor de sis monuments o edificis del ‘top 10’ , amb la Pedrera (1,16 milions); la Casa Vicens (més de 262.000) i el Palau Güell (gairebé 248.000). Només competeixen amb aquestes el Poble Espanyol (1,49 milions), el MUHBA (més de 470.000), el recinte modernista de Sant Pau (més de 373.000) i el Palau de la Música (gairebé 354.000).
Amb tot, el lideratge de la Sagrada Família es repeteix en el conjunt de visites de la ciutat, atraient un 80,6% del total de turistes. A diferència d’anteriors anys, el passat va desbancar la plaça de Catalunya-passeig de Gràcia (78,8%) en poder de convocatòria. Seguits per la Rambla (77,2%) i el front litoral (75,1%). El seu poder és tal, que la veuran el 92,7% dels que visiten per primera vegada l’urbs, i fins i tot un destacable 66% de viatgers repetidors. Tenint en compte que vuit de cada deu turistes realitzen visites culturals (15 punts per sobre de les platges o el ‘shopping’), la ruta gaudiniana és essencial en l’experiència.
Reputació i expectatives
El pes de l’oferta cultural que Gaudí va regalar a la ciutat es tradueix en reputació i veneració al patrimoni local, fins al punt que la nota més alta que obté Barcelona en les seves avaluacions està encapçalada per l’ arquitectura, amb un 9,4 sobre 10. Però també transcendeix a l’econòmic, vistos els ingressos de les entrades als grans monuments. El temple, en la recta final de construcció, va facturar l’any passat 134,5 milions d’euros. Mentre que la Casa Batlló va proporcionar 65,2, el parc Güell 35 i la Pedrera, 29,6 milions. Per comparar-los a altres grans icones europees, el Colosseu de Roma va recaptar 101,9, i la Torre Eiffel 120 milions d’euros, tot i que aquesta última s’imposa en volum de visitants, amb la barbaritat de 6,75 milions el 2025.
En aquest context, Hernández reflexiona que la mateixa ciutat no ha sigut conscient que Barcelona acull «una de les set meravelles del món». Defineix la Sagrada Família com «una icona mundial no deliberada», des de la certesa que l’arribada del Papa «ens acostarà més a aquesta realitat».
En el marc del fenomen turístic que comporta l’esdeveniment religiós, el director del consorci afirma que «Barcelona tornarà a enlluernar el món», remarcant les singularitats d’aquest llegat gaudinià, com el fet que no es tracti d’una iniciativa pública, i que «no tingui amo», ja que la van sufragar durant anys els mateixos barcelonins, i posteriorment els turistes amb les seves entrades van accelerar la construcció, afegeix.
¿Cal témer un efecte imam que afegeixi més ‘overbooking’ de visitants a una zona ja saturada? Mateu Hernández afirma que l’arribada de Lleó XIV és «una oportunitat enorme, no per atraure més gent, sinó per diversificar el mercat». Considera que l’esdeveniment «predica molt bé a Orient, un mercat que ens interessa molt a Barcelona». El despertar turístic de laXina, per exemple, comportarà un gran potencial de viatgers del segment mitjà alt i alt de la zona, per al qual visitar símbols monumentals serà un objectiu. Amb ciutats imprescindibles com París, Roma i Barcelona, remarca.
Turisme de Barcelona veu així l’ocasió de no dependre tant d’un mercat, com succeeix en l’actualitat amb el nord-americà (entre del 14-15% del total, tot i que gasta molt més que l’europeu i és vital en l’oferta de luxe o gastronòmica de l’urbs), fet detonar després dels Jocs Olímpics. L’obra de Gaudí, que gràcies al centenari de la seva mort aquest any ha tingut gran difusió a la premsa internacional, pot ser una catapulta per a un altre continent, especialment atret per «la seva tècnica constructiva, valors, enginyeria i relat», argumenta Hernández. La visita papal «obre les portes a la curiositat del món asiàtic», proclama. Impossible avaluar la transcendència què podria tenir una futura santificació.
Col·lateralment, aquesta «icona emergent» fins i tot pot replantejar el debat sobre el futur de les dues places del centre, on l’expert apostaria per situar unes grades (com s’ha fet a Notre-Dame de París) per a la seva contemplació còmoda.
Entrades més complicades
Des de l’associació de guies turístics de Barcelona APIT, Santiago relata que molts clients que sol·liciten experiències guiades no es limiten al temple, sinó que volen conèixer altres obres i la vida de l’arquitecte català. «És un fenomen perquè marca un punt d’ inflexió en l’arquitectura, obrint la visió, com va fer en un altre àmbit Picasso», sol explicar als seus turistes. La Sagrada Família és fruit de la «perseverança», els emfatitza, però a més «el personatge és fascinant», per la qual cosa els visitants «queden encantats».
La mateixa font no oculta les incomoditats i el «mercantilisme» que s’acaben derivant de l’existència d’un temple que genera semblant «peregrinació», però té clar que la figura de Gaudí és «essencial» per a l’èxit turístic de Barcelona. Aclareix, no obstant, que aquesta setmana no els portarà feina extra, sinó tot el contrari: es paralitzen visites els dies 9, 10 i 11. I, de fet, des de fa uns anys cada vegada és més difícil aconseguir entrades i portar grups, apunta. A partir d’ara possiblement encara ho serà més.
‘Boom’ d’entrades des d’ app
Una altra mesura del poder d’atracció turística d’aquest patrimoni la donen les noves aplicacions per planificar directament rutes i reserves des del mòbil. És el cas del gegant GetYourGuide, plataforma líder a Europa, amb ingressos de més de 860 milions d’euros anuals. En el cas de Barcelona, són ‘partners’ de la Sagrada Família, i el seu rànquing de les 10 atraccions més reservades en la seva aplicació, aglutina set de Gaudí (enfront cinc l’any anterior).
Fonts de l’empresa, que fa una dècada que opera a Espanya, destaquen que l ’interès per la Sagrada Família ha augmentat un 150% l’últim any. No es refereix a la venda d’entrades, perquè moltes vegades ja estan esgotades, sinó en els intents o recerques. Mentre que tot el conjunt de les seves reserves a Barcelona ha crescut un 23% en els cinc primers mesos del 2026, expliquen a aquest diari. Els conflictes geopolítics han fet augmentar l’interès a viatjar en moltes destinacions segures, i la capital catalana n’és un, agreguen.
El repte dels pròxims mesos, en aquest context, serà rebre i gestionar els nous fluxos de visitants, per evitar la saturació en les atraccions de les ciutats més demanades i assegurar una bona experiència del viatger. És a dir, no morir d’èxit.
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