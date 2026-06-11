Menys alumnes per classe
Catalunya oferirà el curs vinent 58 grups públics més dels previstos d’I3 i 1r d’ESO per abaixar ràtios
Educació afirma que 9 de cada 10 preinscrits han pogut accedir a la seva primera opció
El Periódico
Els centres educatius públics de Catalunya oferiran el pròxim curs 2026-2027 58 grups més d’I3 i 1r de l’ESO dels que s’havien previst inicialment, una vegada tancada la fase de planificació de l’oferta educativa.
Respecte a l’oferta inicial anunciada el febrer passat, en el nou curs hi haurà 21 grups públics més a I3 i 37 més a 1r de l’ESO, informa la Conselleria d’Educació i FP de la Generalitat en un comunicat aquest dijous.
El Departament recorda que la previsió, expressada el febrer passat, era de créixer en 20 grups a I3 respecte de l’oferta inicial (de 2.051 a 2.071) i que finalment s’incrementarà en 21 (fins a 2.072 grups públics).
A 1r de l’ESO es preveia créixer en 15 grups (de 1.937 a 1.952) i finalment s’augmentarà en 38 (fins als 1.974), i Educació diu que aquest creixement s’explica per la reducció de ràtios inclosa en l’acord educatiu, que «ha de permetre rebaixar l’alumnat per grup a la secundària».
A més, recorda que l’oferta inicial busca evitar la sobreoferta i garantir una «distribució equilibrada» de l’alumnat, en compliment del Pacte contra la Segregació, i que una vegada analitzades les preferències de les famílies en la preinscripció, la Conselleria reajusta la planificació a l’oferta final.
Preinscripcions
El sistema educatiu català ha rebut 130.373 sol·licituds en la preinscripció en tots els nivells dels estudis obligatoris, 3.772 menys que en la preinscripció del curs 2024-2025 (se’n van rebre 134.145).
D’aquestes, 51.630 són per a I3 (2.595 menys) i 54.039 són per a 1r de l’ESO (1.089 més), els dos cursos en què es registra més volum de preinscripcions; a més, el 90,3% de les sol·licituds a I3 han accedit a la seva primera opció, com el 89% de les de 1r d’ESO, cosa que suposa que 9 de cada 10 alumnes han obtingut l’opció que desitjaven.
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